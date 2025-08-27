«Γεύση που θυμίζει βανίλια»: Το διάσημο λικέρ από την Πάτρα που μπήκε στα 10 καλύτερα του κόσμου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο διάσημος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, έχει εκθειάσει ελληνικά φαγητά. Τώρα, ήρθε η στιγμή που κάνει ξεχωριστή μνεία και για ελληνικό ποτό, το οποίο τοποθετεί στο Top10 της λίστας του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε λίστα με τα 10 καλύτερα λικέρ του κόσμου, με το Goldwasser της Πολωνίας να κατακτά τη θέση 1.

Στη θέση 6, βρίσκεται η «τεντούρα» ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα. «Η τεντούρα είναι ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα. Παρασκευάζεται με την προσθήκη κονιάκ ή ρουμιού με βότανα και μπαχαρικά. Τα πιο συνηθισμένα αρώματα περιλαμβάνουν κανέλα και γαρίφαλο, αλλά οι συνταγές συχνά χρησιμοποιούν επίσης μοσχοκάρυδο και εσπεριδοειδή.

Η τεντούρα έχει κεχριμπαρένιο ή σκούρο χρώμα με άρωμα και γεύση που θυμίζει ζεστά μπαχαρικά και βανίλια. Μπορεί να σερβιριστεί σκέτο ή με πάγο και παραδοσιακά απολαμβάνεται ως χωνευτικό ή απεριτίφ. Αυτό το αρωματικό λικέρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική ή ως συστατικό σε κοκτέιλ και ποτά. Πιστεύεται ότι η τεντούρα έχει αρχαία προέλευση που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η περιγραφή του Taste Atlas.

Taste Atlas: Τα 10 καλύτερα λικέρ του κόσμου

Σύμφωνα με το Taste Atlas, τα καλύτερα λικέρ στον κόσμο είναι τα εξής:

Goldwasser, Γκντανσκ, Πολωνία Averna, Καλτανισσέττα, Ιταλία Amargo Obrero, Ροσάριο, Αργεντινή Chartreuse, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Γαλλία Strega, Benevento, Ιταλία Τεντούρα, Πάτρα, Ελλάδα Amaro Lucano, Pisticci, Ιταλία Amaro Bràulio, Bormio, Ιταλία Amaro Montenegro, Μπολόνια, Ιταλία Ratafia catalana, Καταλονία, Ισπανία

Η ανάρτηση για τα Top10 λικέρ του Taste Atlas | Instagram

«Tent hurrah»: Ο μύθος πίσω από το όνομα του λικέρ

Λέγεται ότι, η τεντούρα φτιανόταν από καλόγερους. Σύμφωνα με έναν μύθο, όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Πελοπόννησο και την χώρισαν σε βαρονίες, άρχισαν να διοργανώνουν και αγώνες για την διασκέδαση τους.

Σε έναν τέτοιο αγώνα, νίκησε ο βασιλιάς Κουράνδος. Ο μύθος αναφέρει ότι για να γιορτάσουν τη νίκη, οι Φράγκοι έφαγαν και ήπιαν το λικέρ. Όταν, ο βασιλιάς πήγε να κάνει πρόποση φώναξε «ten hurrah» , και οι υπόλοιποι σηκώθηκαν και φώναξαν «Tent hurrah», που σημαίνει μάλλον σημαίνει δέκα φορές ζήτω σύμφωνα με την ετυμολογία των λέξεων.