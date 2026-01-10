Η νέα διατροφική πυραμίδα δίνει στην πρωτεΐνη και στα λιπαρά τη θέση που τους αξίζουν - «Στοπ» στη ζάχαρη

Τα πρότυπα και τα δεδομένα για τη σωστή διατροφή αλλάζουν ολοκληρωτικά! Η νέα διατροφική πυραμίδα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ για την περίοδο 2026-2030, ανατρέπει όλα όσα ίσχυαν εδώ και χρόνια και θέτει σε νέα βάση τις διατροφικές συνήθειες, ιδιαίτερα για τα παιδιά, στοχεύοντας στην εξάλειψη της παχυσαρκίας και στα προβλήματα που προκαλούν η πρόσθετη ζάχαρη και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Στον αντίποδα, ουσιαστικά διπλασιάζει τα όρια για την ημερήσια πρόληψη πρωτεΐνης και παράλληλα σταματά τη «δαιμονοποίηση» των λιπαρών, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα καλά λιπαρά από πλήρεις φυσικές τροφές.

Στην παρουσίαση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, η παραδοσιακή διατροφική πυραμίδα, αναστρέφεται. Πλέον στην «κορυφή» της βρίσκονται τα τρόφιμα που συνιστώνται να καταναλώνονται σε μεγαλύτερη ποσότητα, ενώ αυτά που πρέπει να είναι πιο περιορισμένα είναι πλέον στη βάση.

Το μήνυμα που θέλουν οι Αμερικανοί να περάσουν πλέον είναι η έμφαση στις πλήρεις, πραγματικές τροφές με υψηλή θρεπτική αξία. Μία από τις πιο ριζικές αναθεωρήσεις της αμερικανικής διατροφικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών.

Η πρωτεΐνη στην κορυφή

«Τερματίζουμε τον πόλεμο κατά των πρωτεϊνών. Κάθε γεύμα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε υψηλής ποιότητας, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνη από ζωικές και φυτικές πηγές, σε συνδυασμό με υγιή λίπη από ολόκληρες τροφές όπως αυγά, θαλασσινά, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους λιπαρών, ξηρούς καρπούς, σπόρους, ελιές και αβοκάντο» αναφέρει η ενημέρωση, συνίστωντας πλέον την πρόσληψη περίπου 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως από τα 0,8 g/kg, που ίσχυσε μέχρι και σήμερα.

Οι πηγές πρωτεΐνης περιλαμβάνουν κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, όσπρια και φυτικές πρωτεΐνες.

Φρούτα και λαχανικά

Τα λαχανικά και τα φρούτα παραμένουν απαραίτητα για την «πραγματική» διατροφή. Προτείνεται η κατανάλωση ποικιλίας από ολόκληρα, πολύχρωμα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά λαχανικά και φρούτα στην αρχική τους μορφή, και δίνεται προτεραιότητα στο να είναι φρέσκα και να έχουν την ελάχιστη επεξεργασία.

Λαχανικά : 3 μερίδες την ημέρα.

: 3 μερίδες την ημέρα. Φρούτα: 2 μερίδες την ημέρα.

Ολικής άλεσης δημητριακά

Όπως ήταν αναμενόμενο, πλέον ενθαρρύνονται τα δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ αντίθετα οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες όχι. Το Υπουργείο καλεί να δωθεί προτεραιότητα σε δημητριακά ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες και να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση επεξεργασμένων, επεξεργασμένων υδατανθράκων που αντικαθιστούν την πραγματική θρεπτική αξία.

Οι νέες οδηγίες θέτουν όριο στα πρόσθετα σάκχαρα (π.χ. κατά πολύ κάτω από τις προγενέστερες γενικές κατευθύνσεις) και ενθαρρύνουν σχεδόν πλήρη αποφυγή τους σε καθημερινή βάση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση αλκοόλ έχουν αφαιρεθεί (όπως το “1 ποτό για γυναίκες / 2 για άνδρες” προηγουμένως), με την έμφαση να δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης συνολικά.

Τι αλλάζει πλέον στη διατροφή

Όπως σημειώνει ο dr Δημήτρης Τσουκαλάς σε ανάρτησή του στα social media: «Οι συγκεκριμένες συστάσεις αναμένεται να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην υγεία του πληθυσμού των ΗΠΑ καθώς θα διαμορφώσουν 45 εκατομμύρια σχολικά γεύματα ημερησίως, τη διατροφή 1.5 εκατ. στρατιωτικού προσωπικού και πάνω από 9 εκατ. γευμάτων στα νοσοκομεία, τα προγράμματα παροχής τροφής και άλλα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν και άλλες χώρες, καθώς η Ευρώπη και πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθούν παρόμοια διατροφικά πρότυπα με αυτά των ΗΠΑ, στα οποία το 40–60% των ημερήσιων θερμίδων, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, προέρχεται από υψηλά επεξεργασμένες τροφές».