Η πόλη με τον πιο ακριβό καφέ στην Ευρώπη - 7 ευρώ για έναν καπουτσίνο

Δεν έχουμε πια αυτή την προχωρημένη άνεση που περιέγραφαν οι Πυξ Λαξ με το στίχο «ο καφές σου είχε κρυώσει και το ράδιο κλειστό, τώρα για μέρες». Ο καφές μας πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα, να είναι μια παραγγελία που ο καφετζής να μπορεί να τη φτιάξει εύκολα και κυρίως, να μην είναι τόσο ακριβός που να καταλήγει να γίνει έκτακτη είδηση, δίπλα στις αναγγελίες για την αύξηση της τιμής στο πιτόγυρο.

Μιας και αναφέραμε το σουβλάκι και την ακρίβεια του όμως, τι συμβαίνει με τον καφέ; Πού βρίσκεται ο πιο φθηνός και που ο πιο ακριβός;

Η έρευνα "Mapping the World Prices" της Deutsche Bank μας δίνει απαντήσεις, έστω ως προς τον καπουτσίνο, ένα ρόφημα που πίνεται πια, σε όλο τον κόσμο. Ο πιο φθηνός καπουτσίνο λοιπόν, συναντάται στο Κάιρο της Αιγύπτου και κοστολογείται περίπου 1,57 δολάρια, δηλαδή 1,3 ευρώ. Στην Ινδία επίσης υπάρχει αρκετά προσιτός καπουτσίνο, με το Δελχί να βρίσκεται στην πρώτη θέση (1,77 ευρώ), ενώ στη Βομβάη είναι ό,τι πιο ακριβό θα βρούμε, με την τιμή μιας μονής μερίδας να κοστίζει 2,20 ευρώ.

Στη «πατρίδα» του εσπρέσο βέβαια, στην Ιταλία (Ρώμη, ο καλός και προσιτός καπουτσίνο παραμένει επίσης, σταθερή αξία, με περίπου 1,53 ευρώ.

Πάμε τώρα στα «φαρμακεία» του καπουτσίνο. Παρακάτω έχουμε καταγράψει τις μεγαλουπόλεις όπου ο καφές κοστίζει ακριβά, ασύλληπτα ακριβά. Να είστε προετοιμασμένοι και κυρίως, να μη τους ρωτήσετε «πόσο κάνει ο φραπέ».

Ελβετία (Ζυρίχη) - 6,7 ευρώ

Δανία (Κοπεγχάγη) - 6,7 ευρώ

ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) - 5 ευρώ

ΗΑΕ (Άμπου Ντάμπι) - 4,98 ευρώ

Ηνωμένο Βασίλειο (Εδιμβούργο) - 4,7 ευρώ

Φινλανδία (Ελσίνκι) - 4,37 ευρώ

Σουηδία (Στοκχόλμη) - 4,35 ευρώ

Χονγκ Κονγκ - 4,25 ευρώ

Κατάρ (Ντόχα) - 4,25 ευρώ

Αυστρία (Βιέννη) - 4,23 ευρώ