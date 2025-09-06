Η σπουδαία και αδικημένη υπερτροφή που ονομάζεται κόλλυβα

Τα τρώμε σε κηδείες, σε στιγμές που συνήθως τίποτα δεν κατεβαίνει κάτι. Συγκεκριμένα, τα τρώνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν το κουράγιο να μασουλήσουν κάτι γευστικό, τη στιγμή που ήδη έχουν πει αντίο σε ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Τα κόλλυβα πάντως, έχουν και μια αρκετά υψηλή διατροφική αξία, καθώς είναι στην ουσία ένας πλούσιος συνδυασμός δημητριακών, ξηρών καρπών, σπόρων και φρούτων.

Τι περιέχουν συνήθως

Βρασμένο σιτάρι: πηγή φυτικών ινών, πρωτεϊνών και βιταμινών του συμπλέγματος Β.

Σταφίδες, ρόδι, κράνμπερι: αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C, φυσικά σάκχαρα.

Αμύγδαλα, καρύδια, σουσάμι: «καλά» λιπαρά (ω-3, ω-6), βιταμίνη Ε.

Κανέλα, γαρύφαλλο : αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά συ

Ζάχαρη άχνη: δίνει γεύση, αλλά ανεβάζει το γλυκαιμικό δείκτη της τροφής

Δηλαδή με λίγα λόγια:

Είναι μια τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, που βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου. Έχουν καλά λιπαρά και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Είναι στην ουσία ένα πλήρες σνακ, ένα “super bowl” με σιτάρι, φρούτα και ξηρούς καρπούς. συνδυάζουν δημητριακά, φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Ναι μεν, αλλά

Η άχνη ζάχαρη και οι σταφίδες αυξάνουν το θερμιδικό φορτίο στα κόλλυβα. Ας μη τα θέλουμε όλα δικά μας.