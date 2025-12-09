Η συνταγή του Γιώργου Τσούλη για κουραμπιέδες που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το όνομά σου

Μπορεί τα μελομακάρονα να θεωρούνται το πιο αγαπημένο γλυκό των Χριστουγέννων, όμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στους κουραμπιέδες.

Ο Γιώργος Τσούλης μας δίνει την ιδανική συνταγή για να φτιάξουμε εύκολα παραδοσιακούς κουραμπιέδες, αρωματισμένους με μαστίχα, οι οποίοι λιώνουν στο στόμα.

Υλικά για τους κουραμπιέδες

120 γρ. αμύγδαλο φιλέ

300 γρ. φρέσκο βούτυρο, κομμένο σε κύβους

110 γρ. άχνη ζάχαρη

20 ml κονιάκ

2 κ.γ. βανίλια, εκχύλισμα

1/2 κ.γ. μαστίχα, θρυμματισμένη

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

10 ml ανθόνερο

Για το σερβίρισμα

Άχνη ζάχαρη

Βήμα βήμα η διαδικασία για τους κουραμπιέδες

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C, στον αέρα.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε τα αμύγδαλα φιλέ σε δόσεις και καβουρδίζουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο σκούρο χρώμα. Έπειτα, μεταφέρουμε τα αμύγδαλα σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα και τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.

Για τους κουραμπιέδες

Στον κάδο του μίξερ, αδειάζουμε το βούτυρο και την άχνη και χτυπάμε με το φτερό, για περίπου 20 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα, μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.

Προσθέτουμε το κονιάκ, το εκχύλισμα βανίλιας και τη μαστίχα, χαμηλώνουμε την ταχύτητα και χτυπάμε για 10 λεπτά.

Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και το αλεύρι σε δόσεις, ανακατεύοντας με μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής.

Μόλις σφίξει το μείγμα, συνεχίζουμε το ανακάτεμα με τα χέρια, φορώντας γάντια μιας χρήσης, μέχρι να ομογενοποιηθεί εντελώς. Έπειτα, προσθέτουμε το αμύγδαλο φιλέ και ανακατεύουμε.

Πλάθουμε το μείγμα σε στρογγυλούς κουραμπιέδες των 30-35 γραμμαρίων και τους πιέζουμε με το δάχτυλό μας ελαφρώς στην κορυφή, ώστε να γίνουν πιο επίπεδοι.

Μεταφέρουμε τους κουραμπιέδες σε ένα ταψί του φούρνου που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα, και τους ψήνουμε για περίπου 17 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος που τους πλάσαμε.

Αφαιρούμε τους κουραμπιέδες από τον φούρνο, τους ραντίζουμε με το ανθόνερο και τους αφήνουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά.

Σε ένα μπολ με αρκετή ποσότητα άχνη, βουτάμε τους κουραμπιέδες και τους γυρίζουμε, μέχρι να καλυφθούν εντελώς.

Για το σερβίρισμα

Τοποθετούμε τους κουραμπιέδες σε μια πιατέλα σερβιρίσματος δημιουργώντας μια πυραμίδα, πασπαλίζουμε κάθε σειρά με επιπλέον άχνη, και σερβίρουμε.

Το μυστικό της επιτυχίας

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσούλη, το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στο χτύπημα της ζύμης. Όσο περισσότερο χτυπάμε τη ζύμη, τόσο καλύτερη θα γίνει.