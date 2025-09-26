Η Τουρκία αποσύρεται από τον «αγώνα» για το πώς φτιάχνεται σωστά το ντονέρ

Η Τουρκία φαίνεται πως αποσύρεται από τον «αγώνα», κοινώς την προσπάθειά της από το να «υποχρεώνει» τα καταστήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτιάχνουν σωστά τα ντονέρ.

Η Τουρκία, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, προσπαθούσε να «αναγκάσει» τα καταστήματα κεμπάπ στην ΕΕ να τηρούν αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο παρασκευής του ντονέρ κεμπάπ, χωρίς όμως κάποιος αποτέλεσμα.

Εάν η πρόταση για την επισήμανση «Εγγυημένη Παραδοσιακή Ειδικότητα» είχε επιτύχει, θα είχαν επιβληθεί περιορισμοί στους τύπους των συστατικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Τουρκία: Η χωρά που θα επηρεαζόταν από την απόφαση

Η γερμανική βιομηχανία κεμπάπ θα είχε πληγεί ιδιαίτερα, καθώς το κλασικό ντονέρ που πωλείται στους δρόμους έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και είναι αρκετά διαφορετικό από το αρχικό της Τουρκίας.

Οι τουρκικές αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ πρέπει να θεωρείται εθνικό πιάτο, που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω από τη μετανάστευση των πολιτών της. Ωστόσο, Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δική τους εκδοχή του κεμπάπ, έχει γίνει μέρος της εθνικής τους κουζίνας.

Ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος του κρέατος σε κάθετη σούβλα, χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ντονέρ της Τουρκίας (Udofed), και το όνομα ντονέρ σχετίζεται με αυτή την τεχνική μαγειρέματος.

Ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την Ένωση, απαιτώντας τα εξής:

το κρέας να προέρχεται από αγελάδα ηλικίας άνω των 16 μηνών, αρνί ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών ή μπούτια και στήθη κοτόπουλου

να απαγορευτεί η χρήση μοσχαρίσιου και γαλοπούλου κρέατος

το κρέας να κόβεται σε φέτες πάχους 3-5 mm

να ρυθμιστεί ο τύπος του μαχαιριού και να υποβληθούν σε κανόνες και οι μαρινάδες

Η τουρκική ομοσπονδία δεν συμβουλεύτηκε τη γερμανική βιομηχανία κεμπάπ, η οποία αντέδρασε με την υποστήριξη της κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Το γερμανικό υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας δήλωσε πέρυσι στο BBC ότι έλαβε αντιμετώπισε με «έκπληξη» την πρόταση της Τουρκίας.

Με πληροφορίες από BBC