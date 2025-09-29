Η Τουρκία έχασε τον «πόλεμο» του κεμπάπ στην ΕΕ - Τι ακριβώς σημαίνει αυτό

Τον Απρίλιο του 2024, το Διεθνές Συμβούλιο Ντονέρ Κεμπάπ UDOFED με έδρα την Κωνσταντινούπολη, υπέβαλε αίτηση στην ΕΕ, να αναγνωριστεί το δημοφιλές street food στην βόρεια κυρίως Ευρώπη Ντονέρ Κεμπάπ, ως Γαστρονομική Σπεσιαλιτέ. Τι θα σήμαινε αυτό; Ότι από την στιγμή της αναγνώρισης, το ντονέρ θα μπορούσε να παρασκευάζεται μόνο από κομμάτια κρέατος αρνιού, μοσχαρίσιου και κοτόπουλου, αποκλείοντας έτσι τόσο το βοδινό κρέας και την γαλοπούλα, όσο και τις πιο μοντέρνες εκδοχές του, όπως το vegeterian κεμπάπ.

