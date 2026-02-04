ΗΟRECA 2026: Δες όλες τις εξελίξεις πριν απ’ όλους!

Premium Brands με τα πλέον πρωτοποριακά και σύγχρονα προϊόντα, και τις πιο εξελιγμένες λύσεις. Όλα τα trends. Εμπνευσμένες ομιλίες από experts του marketing και management. 20+ Εμβληματικoί Chefs live on stage. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2026 από τον SCA Greece. Η φετινή HORECA 2026 θα τα έχει όλα!

Μία έκθεση που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Πάνω από 80.000 επαγγελματίες από κάθε περιοχή της Ελλάδας, που οραματίζονται, εξελίσσονται και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής, θα δώσουν ραντεβού στην HORECA, για να γνωρίσουν ό,τι νεότερο υπάρχει για τις επιχειρήσεις τους.

Οι εκθέτες είναι εταιρείες – leaders, οι οποίες θα παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα τροφοδοσίας – κάποια από αυτά μάλιστα θα λανσαριστούν επίσημα για πρώτη φορά στην έκθεση-, προτάσεις σε specialty coffees, ροφήματα και ποτά που ακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις, Ά ύλες και έτοιμα γεύματα σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, καθώς και high-end λύσεις για την κατασκευή, ανακαίνιση, διακόσμηση, επίπλωση, εξοικονόμηση ενέργειας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης. Παράλληλα, θα συστήσουν στους επαγγελματίες digital εργαλεία, apps, smart τεχνολογίες και εφαρμογές για την ψηφιακή προβολή και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών.

Στα 4 Halls της έκθεσης οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για την αναβάθμιση της επιχείρησής τους, να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών για custom made λύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, να εμπνευστούν μέσα από τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις για το πως θα προβάλλουν με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο την επιχείρησή τους.

Digital Trends, Γαστρονομία και Πρωταθλητισμός: Τι θα δούμε στα 3 Stages της φετινής διοργάνωσης

Experts του industry & top-class chefs έρχονται να μοιραστούν εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση και να μεταδώσουν έμπνευση.

HORECA BUSINESS LAB: Ψηφιακή Εξέλιξη και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Στο Stage του Hall 3, κάθε ομιλία θα προσφέρει γνώση για να “χτίσουν” οι επαγγελματίες που θα τις παρακολουθήσουν μια ανθεκτική και κερδοφόρα επιχείρηση.



⦁ Τεχνολογία & AI: Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμοί.

⦁ Digital Marketing: Πώς θα µετατρέψετε τα Social Media, το SEO και τα Analytics σε πραγµατικές κρατήσεις και ROI.

⦁ Βιωσιµότητα & Design: Η “πράσινη” µετάβαση και ο σχεδιασµός ως εργαλεία αύξησης πωλήσεων.

⦁ Ανθρώπινο ∆υναµικό: Σύγχρονο HR και ψηφιακά εργαλεία

για µια δεµένη και αποδοτική οµάδα.

⦁ Στρατηγικές Ανάπτυξης, Online Sales & Χρηµατοδοτικά Εργαλεία.

COFFEE CHAMPIONSHIPS BY SCA GREECE: Η κορυφαία στιγμή των coffee masters.

Το coffee industry δίνει ραντεβού για ακόμα μία φορά στην HORECA, στο stage του Hall 1, για να συμμετάσχει αλλά και να παρακολουθήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits 2026.

GASTRONOMY LAB: Από την Παράδοση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Καινοτομία και πρωτοποριακές τεχνικές δίνουν ακόμα μία φορά ραντεβού στα Live Cooking Shows στο Gastronomy Lab stage στο Hall 4. Πάνω από 20 κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας, ανάμεσά τους και οι: Amaury Bouhours, Νίκος Ρούσσος, Βασίλης Σπόρος, Μιχάλης Μάρθας, Αριστοτέλης Μέγκουλας, Arnaud Larher, Θωμάς Μάτσας, Χάσικος Μιχάλης, θα παρουσιάσουν προτάσεις και ιδέες για menu που θα κερδίσουν στις εντυπώσεις:



⦁ Σύγχρονη Αρτοποιία & Bread Sommelier.

⦁ Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη Γαστρονομία.

⦁ Εκσυγχρονισμός της Γαστρονομικής Παράδοσης & Τοπική Κληρονομιά.

⦁ Βιωσιμότητα και Zero Waste Πρακτικές στην επαγγελματική κουζίνα.

⦁ Σύγχρονες Τεχνικές Υψηλής Γαστρονομίας (Fine Dining).

LivePark HORECA: Θέλετε να έρθετε στην έκθεση με αυτοκίνητο; Διευκολύνουμε την εμπειρία της επίσκεψής σας.

Το LivePark HORECA είναι η νέα, σύγχρονη υπηρεσία της έκθεσης, σχεδιασμένη αποκλειστικά για να διευκολύνει στο μέγιστο την εμπειρία της επίσκεψής σας και να εξαλείψει το άγχος της αναζήτησης θέσης στάθμευσης. Πώς λειτουργεί;

1. Βλέπεις όλους τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

2. Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για τον ακριβή αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε χώρο.

3. Επιλέγεις τον χώρο που επιθυμείς να παρκάρεις.

4.Κατευθύνεσαι εκεί μέσω Google Maps.

Πλήθος νέων επαγγελματικών «γνωριμιών», σημαντικά deals, χαμόγελα, ευχάριστη διάθεση, ενδιαφέροντα workshops, networking, πρωταθλήματα, συγκίνηση και εκπλήξεις.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε όλοι μαζί στον παλμό της κορυφαίας έκθεσης για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Θα τα πούμε HORECA!

Αυστηρά για επαγγελματίες. Εισιτήριο στο https://horecaexpo.gr/agora-eisitiriou/

Ημερομηνίες & ώρες:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Χώρος Διεξαγωγής: Athens Metropolitan Expo

Επίσημο site: www.horecaexpo.gr

