To λαχταριστό πιάτο με κοτόπουλο που έφαγε τη θέση του κρασάτου κόκορα στη λίστα του Taste Atlas

Άλλη μια γαστρονομική διάκριση εξασφάλισε η χώρα μας κερδίζοντας μια θέση σε νέα λίστα του Taste Atlas για τα 20 καλύτερα πιάτα που περιλαμβάνουν κοτόπουλο για τον «κόκορα κρασάτο».

Το TasteAtlas είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης παραδοσιακών προϊόντων και πιάτων από όλο τον κόσμο. Καταγράφει τοπικές συνταγές, παρασκευές, αξιολογήσεις και προτεινόμενα μέρη για δοκιμή, και χρησιμοποιεί βαθμολογίες και κριτικές για να συντάξει λίστες και χάρτες γεύσεων.

Ο κόκορας κρασάτος κατάφερε να κερδίσει την 12η θέση, ένα πιάτο που σύμφωνα με την πλατφόρμα σερβίρεται κυρίως στο κυριακάτικο τραπέζι αλλά και σε ειδικές περιστάσεις όπως τα Χριστούγεννα.

Η συνταγή πρόκειται για την ελληνική παραλλαγή του διάσημου γαλλικού κόκορα κρασάτου και παρασκευάζεται με κόκορα, ελληνικό κόκκινο κρασί, κρεμμύδια, σκόρδο, ελληνικό ελαιόλαδο και διάφορα μπαχαρικά.

Στην ίδια λίστα τις περισσότερες θέσεις κατείχαν η Τουρκία και η Ινδία, ενώ στην κορυφή βρέθηκε το «Piliç Topkapı» από την Τουρκία το οποίο πρόκειται για πιάτο που έχει τις ρίζες του στην οθωμανική γαστρονομική παράδοση, το οποίο πήρε το όνομά του από το παλάτι Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως γράφει το Taste Atlas, το τούρκικο πιάτο περιλαμβάνει κοτόπουλο, γεμιστό με ένα αλμυρό πιλάφι ρυζιού. Η γέμιση αποτελείται ένα γευστικό μείγμα από κουκουνάρια, σταφίδες, κρεμμύδια και διάφορα μπαχαρικά.

Διαβάστε ακόμα: Στην αγορά της Κυψέλης το Σαββατοκύριακο θα φυσάει μόνο Παριανός παστός αέρας

Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν Μαρόκο και Νότια Κορέα, με το «Rfissa» και το «Korean fried chicken».

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas με τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο:

Piliç Topkapı, Τουρκία Rfissa, Μαρόκο Korean fried chicken (Chikin), Nότια Κορέα Peruvian roast chicken (Pollo a la brasa), Περού Butter chicken (Murgh makhani), Ινδία Karaage, Ιαπωνία French roast chicken (Poulet rôti), Γαλλία Dak Galbi, Νότια Κορέα Chicken karahi (Murgh karahi), Πακιστάν Inasal na manok, Φιλιππίνες Sate Ponorogo, Ινδονησία Κόκορας κρασάτος Fried Chicken, ΗΠΑ Tandoori chicken (Tandoori murgh), Ινδία Şiş tavuk, Τουρκία Ayam goreng, Ινδονησία Crispy fried chicken (Zhaziji), Κίνα Chicken Tikka Masala, Ηνωμένο Βασίλειο Taiwanese Popcorn Chicken, Ταϊβάν Pollo al ajillo, Ισπανία