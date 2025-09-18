Λουκουμάδες «Αιγαίον»: Επιστρέφει το ιστορικό στέκι των Αθηναίων;

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καταγράφηκε πρόσφατα η ίδρυση μιας νέας εταιρείας με όνομα γνώριμο και αγαπημένο στους Αθηναίους: Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε. Η καταγραφή αυτή φέρνει στο νου γλυκές αναμνήσεις από το ιστορικό κατάστημα της οδού Πανεπιστημίου, που για δεκαετίες μοσχοβολούσε λουκουμάδες στο κέντρο της Αθήνας.

Η νέα εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή λουκουμάδων και συναφών προϊόντων. Διαχειριστής είναι ο Γιώργος Φύλλας, με συνεταίρο την Ηλιάνα Φύλλα, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως η οικογένεια, που σφράγισε με τη γεύση της μια ολόκληρη εποχή, ίσως ετοιμάζει κάτι νέο.

Ένα όνομα με βαρύ παρελθόν

Το «Αιγαίον» ιδρύθηκε το 1926 από τον Χιώτη Γεώργιο Φύλλα, σε ένα νεοκλασικό της Πανεπιστημίου 46. Ξεκινώντας ως καφενείο, γρήγορα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του λουκουμά, που έγινε το σήμα κατατεθέν του μαγαζιού χάρη στη χιώτικη συνταγή και την αξεπέραστη γεύση του.

Το μαγαζί δεν άργησε να γίνει στέκι για πολιτικούς, καλλιτέχνες και θεατρόφιλους, με τα μαρμάρινα τραπεζάκια του να γεμίζουν καθημερινά από κόσμο. Η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των γιων του ιδρυτή, Μιχάλη και Ευγένιου, και αργότερα στον εγγονό Γιώργο. Μάλιστα, ο Μιχάλης Φύλλας σχεδίασε την περίφημη μηχανή που χάριζε στους λουκουμάδες το ομοιόμορφο σχήμα και ταχύτητα παραγωγής.

Για σχεδόν έναν αιώνα, το «Αιγαίον» γέμιζε την πόλη με μυρωδιές και αναμνήσεις.

Μια νέα αρχή;

Το 2017, μετά από 91 χρόνια λειτουργίας, το ιστορικό κατάστημα κατέβασε ρολά. Οι οικονομικές δυσκολίες, το υψηλό ενοίκιο και η φθίνουσα πελατεία οδήγησαν στο κλείσιμο. «Ίσως έπρεπε να το αποφασίσουμε νωρίτερα», είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Φύλλας, αποχαιρετώντας ένα ολόκληρο κεφάλαιο της αθηναϊκής ιστορίας.

Για τους Αθηναίους, όμως, το κλείσιμο δεν ήταν απλώς η απώλεια ενός μαγαζιού. Ήταν το τέλος μιας εποχής γεμάτης γεύσεις, μυρωδιές και αναμνήσεις.

Η ίδρυση της «Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε.» δεν περνά απαρατήρητη. Το όνομα και μόνο αρκεί για να γεννήσει προσδοκίες. Θα μπορούσε άραγε να σηματοδοτεί την αναβίωση της ιστορικής επιχείρησης; Θα επιστρέψει το αγαπημένο γλυκό στο κέντρο της Αθήνας ή σε νέα τοποθεσία;

Και κυρίως: θα κρατήσει την αυθεντική γεύση που συνόδευσε γενιές Αθηναίων;

Η απάντηση παραμένει προς το παρόν ανοιχτή. Όμως, το γεγονός πως το όνομα «Αιγαίον» ξανακούγεται, φέρνει μια γλυκιά αναστάτωση στην πόλη – και μια αχτίδα ελπίδας πως κάποιες παραδόσεις δεν σβήνουν ποτέ.