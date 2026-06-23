Οριστικό: Η Ρεάλ υπέγραψε το δεκαετές συμβόλαιο με την Euroleague

Στη Euroleague παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και προσπάθησε να εξασφαλίσει εξαίρεση και να συμμετάσχει στη διοργάνωση της νέας σεζόν με μονοετές συμβόλαιο, οι χειρισμοί του νέου CEO της Euroleague έπεισαν τους Μαδριλένους να δεσμευτούν για 10 χρόνια!

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