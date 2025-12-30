Πεντανόστιμο κοτόπουλο για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν - Η εύκολη και νόστιμη συνταγή του Άκη Πετρετζίκη

Για όσους θελήσουν τις ημέρες των γιορτών προτιμήσουν κοτόπουλο, ο Άκης Πετρετζίκης μας δίνει συνταγή για κοτόπουλο φιλέτο ψητό με τσίλι και λάιμ, ενώ μοιράζεται και το μυστικό της επιτυχίας. Τι πρέπει να προσέξουμε για να πετύχει το κοτόπουλο.

Υλικά για το κοτόπουλο

1.000 γρ. φιλέτο μπούτι κοτόπουλου, χωρίς κόκαλο με δέρμα

χυμό λάιμ, από 3 λάιμ

3 κ.γ. ξύσμα λάιμ

50 γρ. ελαιόλαδο

4 κ.σ. κόλιανδρο, φρέσκο, ψιλοκομμένο

2 πιπεριές τσίλι, ψιλοκομμένες

4 σκ. σκόρδο

1 κ.σ. μέλι

αλάτι

1/4 κ.γ. μπούκοβο

Διαβάστε ακόμα: Five Guys, Chipotle, Panda Express: 7 fast food κολοσσοί που δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα

Για το σερβίρισμα

Καλαμπόκια

Βήμα - βήμα η συνταγή

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας και τα βάζουμε σε ένα μπολ

Βάζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου μέσα στο μπολ της μαρινάδας και τα αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες ή ακόμη και για όλη τη νύχτα

Ψήνουμε στο γκριλ. Ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος του κομματιού, το πόσο δυνατή είναι η φωτιά μας και εάν το γκριλ έχει καπάκι ή όχι

Καλό θα είναι να αλείψουμε το γκριλ με λίγο λάδι προτού βάλουμε το κοτόπουλο επάνω, προκειμένου να μην καεί

Σερβίρουμε αμέσως

Μπορούμε να το ψήσουμε και σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα για 20-25 λεπτά

Περνάμε τα καλαμπόκια με λάδι με τη βοήθεια ενός πινέλου και τα ψήνουμε και αυτά στον ίδιο φούρνο για 10 λεπτά

Όταν είναι έτοιμα, σερβίρουμε με το κοτόπουλο