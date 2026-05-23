Δολάρια σε τενεκέδες: Όταν οι λαϊκοί καλλιτέχνες έπαιζαν στις ΗΠΑ

Στα τέλη της δεκαετίας του `50, αρκετοί λαϊκοί οργανοπαίκτες και τραγουδιστές ταξίδευαν στην Αμερική, αναζητώντας την ευκαιρία να παίξουν λαϊκή μουσική για τους Έλληνες των ΗΠΑ και όσους αγαπούσαν το λαϊκό τραγούδι. Η προοπτική του καλού μεροκάματου, τα «ήσυχα» κέντρα διασκέδασης, αλλά η δυνατότητα για ηχογραφήσεις δίσκων που θα γίνονταν η σπορά κάποιας καριέρας, έφερε αρκετούς λαϊκούς καλλιτέχνες σε κέντρα που βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πολιτείας των ΗΠΑ.

Μέσα από το βιβλίο «Λαϊκοί Βάρδοι». που αποτελεί την καταγραφή συνεντεύξεων του δημοσιογράφου Πάνου Γεραμάνη με σπουδαίους λαϊκούς καλλιτέχνες, από τις Ναυσικά Γεραμάνη-Μαριάννα Τζιαντζή, καταγράφουμε όμορφες ιστορίες.

Ο οργανοπαίκτης Τάκης Μπίνης για την «κακιά μάνα» Ελλάδα:

«Αυτή είναι μια ιστορία μεγάλη και μάλλον τραγική και θα κατηγορήσω την πατρίδα μας την Ελλάδα. Είναι κακιά μάνα η Ελλάδα. Φύγαμε γιατί πήγαμε να αληθεύσουν τα όνειρα μας. Εδώ ό,τι κι αν κάναμε, όπου κι αν είχαμε φτάσει, ήτανε κακομοιριά, ήταν φτώχεια, ήταν δυστυχία. ήταν καταπίεση, ήταν κυνηγητό κι ας είχε ανέβει το μπουζούκι ψηλά [...] είχε φτάσει στα πιο κοσμικά κέντρα, αλλά η κακομοιριά υπήρχε...»

Για τον οργανοπαίκτη/ερμηνευτή Κώστα Καπλάνη, που πήγε στην Αμερική και έκανε τεράστια επιτυχία ο Τάκης Μπίνης σχολιάζει:

«...ήτανε γύρω στο `53-54, όταν ο Καπλάνης πήγε με τη Νίνου. Όταν γύρισε, ο Καπλάνης μας είπε πάλι τα ίδια, ότι κολυμπάνε στο χρήμα. Πελώρια αυτοκίνητα για δύο μεροκάματα, δηλαδή δύο με τρία μεροκάματα, παίρνανε ένα αυτοκίνητο»

Η ερμηνεύτρια Μαρία Τζουανάκου για τις αμοιβές στην Αμερική:

Αρχικά ξεκαθαρίζει αν θεωρεί καλύτερη τη μόνιμη μετανάστευση για τους Έλληνες λαϊκούς καλλιτέχνες, ή τα ταξίδια σε μορφή περιοδείας:

«Καλό ξέρετε ποιο είναι για `μένα; Με την πείρα που έχω τώρα; Να πάει στο εξωτερικό και να γυρίσει. Στους έξι μήνες να γυρίσει, να μην τον ξεχάσει ο κόσμος. Εκεί τώρα δεν πετάνε λεφτά. Όταν ήμουν εγώ, τα λεφτά τα μαζεύανε με το φαράσι και τη σκούπα».

Και τα βάζανε σε τσουβάλια;

«Όχι, τα βάζανε σε τενεκέ. Και τα πατάγανε, να καθίσουν τα δολάρια κάτω»

«Νύχτες της Αθήνας» - φωτογραφία κέντρου στην Αμερική με λαϊκούς καλλιτέχνες | «Λαικοί Βάρδοι»

Ο τραγουδιστής και οργανοπαίκτης Σωτήρης Καλυμνάκης για τις διαφορές των αμερικάνικων μαγαζιών από τα ελληνικά:

«Ωραίοι άνθρωποι και ήσυχοι δουλειά. Έμπαινα στο μαγαζί στην Ελλάδα κι έκανα το σταυρό μου, έλεγα «Παναγιά μου φύλαξε με να πάω σπίτι μου το βράδυ». Εκεί ήτανε εκκλησία».

Η τραγουδίστρια Άντζελα Γκρέκα θυμάται μια ιστορία με τον Τζορζ Μπους (!)

«Βεβαίως ερχόντουσαν (προσωπικότητες), πολιτικοί ερχόντουσαν. Και μετέπειτα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε έρθει, γιατί το αγαπούσανε πολύ το λαϊκό τραγούδι. Βέβαια δεν ήρθε μόνος του, να πει «πάω να ακούσω λαΪκό τραγούδι», ήρθε με τη συντροφιά του, που ήξερε»

Για τα τραγούδια που ζήτησε να ακούσει ο Μπους

«Κοιτάξτε να δείτε, τότε ήτανε τα «Παιδιά του Πειραιά» και τα συρτάκια του Ζαμπέτα, του Θεοδωράκη, αυτά ζητούσανε, Ζορμπάς»