Πόσο κόστιζε ένα μπέργκερ το 1989, μαζί με πατάτες

Το 1989 ήταν μια χρονιά που δεν βαριόμασταν ούτε στιγμή. Στην τηλεόραση, το τέλος του κρατικού μονοπωλίου είχε φτάσει στο τέλος της, με την χορήγηση αδειών για τη δημιουργία τηλεοπτικών σταθμών σε ιδιώτες. Το Mega Channel εξέπεμψε στις 20 Νοεμβρίου 1989, σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα στο πολιτικό προσκήνιο είχε φτάσει στην κορύφωση της, καθώς το «Βρώμικο 89» και η παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης είχαν φέρει τριπλές εκλογές (Ιούνιος-Νοέμβριος 1989 και Απρίλιος 1990) και οικουμενική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-Συνασπισμού.

Τουλάχιστον χαιρόμασταν για τις επιτυχίες της «Επίσημης Αγαπημένης», της Εθνικής του Γκάλη και του Γιαννάκη. Στο Eurobasket του 1989 στο Ζάγκρεμπ, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, χάνοντας στον τελικό από την πανίσχυρη Γιουγκοσλαβία, αφού πρώτα είχε καταφέρει να αποκλείσει ξανά τη Σοβιετική Ένωση στον ημιτελικό.

Οι μισθοί

Ο βασικός μισθός για έναν ανειδίκευτο εργάτη ξεκινούσε από τις 50.000 δραχμές, ενώ οι αποδοχές των νεοπροσληφθέντων δημοσίων υπαλλήλων ήταν αισθητά υψηλότερες (από 75.000 δραχμές).

Οι μισθοί αυξάνονταν τακτικά κατά τη διάρκεια του έτους μέσω της ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμική Προσαρμογή) για να καλύψουν τον υψηλό πληθωρισμό της δεκαετίας του '80, ο οποίος το 1989 έτρεχε με ρυθμό περίπου 14-15%.

Το φαγητό

Απόδειξη Goodys 1989

Δεν θα γκρινιάξουμε πολύ, το υποσχόμαστε. Μόνο θα μοιραστούμε μαζί σας αυτή την απόδειξη από ένα γνωστό ταχυφαγείο που λειτουργούσε και τότε και σέρβιρε τα πιο εντυπωσιακά μπέργκερ της εποχής. Κόστος για ένα «τσήσμπου» (τσιζμπέργκερ):170 δραχμές.