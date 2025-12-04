Μενού

Συνταγή για πεντανόστιμα μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου - Το tip για να γίνουν αφράτα

Συνταγή για φανταστικά μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, ώστε να γλείφετε τα δάχτυλά σας τα Χριστούγεννα.

μελομακάρονα
Συνταγή για νόστιμα μελομακάρονα | Shutterstock
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς δίνει τη συνταγή για εύκολα μελομακάρονα, που θα φτιάξετε πολλές φορές. 

Υλικά 

Για τη ζύμη

  • 240 γρ. ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο
  • 240 γρ. ελαιόλαδο ελαφρύ
  • 50 γρ. κονιάκ
  • 160 γρ. χυμός φρέσκου πορτοκαλιού
  • 1 κ.γ. κοφτό σόδα μαγειρική
  • 200 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κοφτό γαρύφαλλο
  • 2 κ.γ. κοφτά κανέλα
  • 2 πορτοκάλια ακέρωτα (ξύσμα)
  • 900 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 κ.γ. κοφτά μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι

  • 400 γρ. ζάχαρη
  • 400 γρ. νερό
  • 400 γρ. μέλι θυμαρίσιο
  • 1/2 λεμόνι (ακέρωτο)
  • Αλεσμένο φυστίκι Αιγίνης ή καρύδι (για το πασπάλισμα)

Εκτέλεση

Προετοιμασία

  • Ζυγίστε τα υλικά, να τα έχετε όλα μετρημένα μπροστά σας και η διαδικασία θα γίνει παιχνίδι.
  • Κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Τα αφήνουμε στην άκρη.

Η ζύμη

  • Σε άλλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού.
  • Με σύρμα τα ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και να λιώσει η ζάχαρη.
  • Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε να αρχίσει η αντίδραση και τη ρίχνουμε στο μείγμα.
  • Ανακατεύουμε με το σύρμα τα υλικά.
  • Τέλος, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι σταδιακά και ανακατεύουμε στην αρχή με το σύρμα. Όταν αρχίσει και σφίγγει, αναδιπλώνουμε με το χέρι απαλά.
  • Δεν την παιδεύουμε για πολύ ώρα αν θέλουμε να βγουν αφράτα ώστε να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι.
  • Πρέπει να είναι αφράτη λαδερή και απαλή.

Ζύμωμα – Πλάσιμο

  • Παίρνουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος καρυδιού και ξεκινάμε να τα πλάθουμε. Τα αραδιάζουμε στο ταψί αραιά μεταξύ τους. 
  • Ελαφρά πατάμε με πιρούνι την επιφάνεια τους και κάνουμε σχέδια και τρυπούλες. Αυτό θα βοηθήσει να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι αφού ψηθούν.
  • Αφού πλάσουμε τα δυο πρώτα ταψιά, τα βάζουμε στο φούρνο.

Ψήσιμο

  • Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σχάρα στον αέρα για περίπου 25΄ στους 160 ºC.
  • Είναι έτοιμα όταν ροδίσουν καλά και γίνουν τραγανά. Άλλωστε η μυρωδιά τους θα σας σπάσει τη μύτη και τότε θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμα.
  • Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά, να κρυώσουν τελείως. Εγώ φτιάχνω μεγάλες ποσότητες κάθε χρόνο και τα σιροπιάζω λίγα λίγα όποτε τελειώνουν.
  • Τα ψημένα τα διατηρώ μέσα σε μεγάλο αεροστεγές κουτί και τα στρώνω σειρά σειρά με αντικολλητικό χαρτί ενδιάμεσα για να μην τρίβονται.

Για το σιρόπι

  • Βάζουμε το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράζουμε 3΄.
  • Ξαφρίζουμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια.
  • Αφού βράσει το σιρόπι το αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ένταση της εστίας να είναι στο 1 ή στο 2, ίσα που να τρέμει και να σιγοβράζει.

Σιροπιάζουμε

  • Τα βουτάμε  λίγα λίγα κάθε φορά και τα αφήνουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά.
  • Έτσι μελώνουν σωστά, παραμένουν μελωμένα και αφράτα και στο στόμα διαλύονται χωρίς να είναι βαριά σκληρά και να στάζουν
  • Αν τα θέλετε πιο πολύ σιροπιασμένα, απλώστε τα όλα κοντά κοντά σε ένα ταψί και περιχύστε τα  σιγά σιγά.
  • Αφήστε να τραβήξουν το σιρόπι και να ποτίσουν καλά. Εγώ τα προτιμώ με την πρώτη εκδοχή. Λίγο σιρόπιασμα.
  • Στο τέλος που είναι ζεστά τα πασπαλίζουμε με φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένο ή καρύδι, όπως αναφέρει το argiro.gr.

