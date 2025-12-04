Συνταγή για πεντανόστιμα μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου - Το tip για να γίνουν αφράτα

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς δίνει τη συνταγή για εύκολα μελομακάρονα, που θα φτιάξετε πολλές φορές.
Υλικά
Για τη ζύμη
- 240 γρ. ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο
- 240 γρ. ελαιόλαδο ελαφρύ
- 50 γρ. κονιάκ
- 160 γρ. χυμός φρέσκου πορτοκαλιού
- 1 κ.γ. κοφτό σόδα μαγειρική
- 200 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη
- 1 κ.γ. κοφτό γαρύφαλλο
- 2 κ.γ. κοφτά κανέλα
- 2 πορτοκάλια ακέρωτα (ξύσμα)
- 900 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 2 κ.γ. κοφτά μπέικιν πάουντερ
Για το σιρόπι
- 400 γρ. ζάχαρη
- 400 γρ. νερό
- 400 γρ. μέλι θυμαρίσιο
- 1/2 λεμόνι (ακέρωτο)
- Αλεσμένο φυστίκι Αιγίνης ή καρύδι (για το πασπάλισμα)
Εκτέλεση
Προετοιμασία
- Ζυγίστε τα υλικά, να τα έχετε όλα μετρημένα μπροστά σας και η διαδικασία θα γίνει παιχνίδι.
- Κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Τα αφήνουμε στην άκρη.
Η ζύμη
- Σε άλλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού.
- Με σύρμα τα ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και να λιώσει η ζάχαρη.
- Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε να αρχίσει η αντίδραση και τη ρίχνουμε στο μείγμα.
- Ανακατεύουμε με το σύρμα τα υλικά.
- Τέλος, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι σταδιακά και ανακατεύουμε στην αρχή με το σύρμα. Όταν αρχίσει και σφίγγει, αναδιπλώνουμε με το χέρι απαλά.
- Δεν την παιδεύουμε για πολύ ώρα αν θέλουμε να βγουν αφράτα ώστε να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι.
- Πρέπει να είναι αφράτη λαδερή και απαλή.
Ζύμωμα – Πλάσιμο
- Παίρνουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος καρυδιού και ξεκινάμε να τα πλάθουμε. Τα αραδιάζουμε στο ταψί αραιά μεταξύ τους.
- Ελαφρά πατάμε με πιρούνι την επιφάνεια τους και κάνουμε σχέδια και τρυπούλες. Αυτό θα βοηθήσει να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι αφού ψηθούν.
- Αφού πλάσουμε τα δυο πρώτα ταψιά, τα βάζουμε στο φούρνο.
Ψήσιμο
- Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σχάρα στον αέρα για περίπου 25΄ στους 160 ºC.
- Είναι έτοιμα όταν ροδίσουν καλά και γίνουν τραγανά. Άλλωστε η μυρωδιά τους θα σας σπάσει τη μύτη και τότε θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμα.
- Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά, να κρυώσουν τελείως. Εγώ φτιάχνω μεγάλες ποσότητες κάθε χρόνο και τα σιροπιάζω λίγα λίγα όποτε τελειώνουν.
- Τα ψημένα τα διατηρώ μέσα σε μεγάλο αεροστεγές κουτί και τα στρώνω σειρά σειρά με αντικολλητικό χαρτί ενδιάμεσα για να μην τρίβονται.
Για το σιρόπι
- Βάζουμε το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράζουμε 3΄.
- Ξαφρίζουμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια.
- Αφού βράσει το σιρόπι το αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ένταση της εστίας να είναι στο 1 ή στο 2, ίσα που να τρέμει και να σιγοβράζει.
Σιροπιάζουμε
- Τα βουτάμε λίγα λίγα κάθε φορά και τα αφήνουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά.
- Έτσι μελώνουν σωστά, παραμένουν μελωμένα και αφράτα και στο στόμα διαλύονται χωρίς να είναι βαριά σκληρά και να στάζουν
- Αν τα θέλετε πιο πολύ σιροπιασμένα, απλώστε τα όλα κοντά κοντά σε ένα ταψί και περιχύστε τα σιγά σιγά.
- Αφήστε να τραβήξουν το σιρόπι και να ποτίσουν καλά. Εγώ τα προτιμώ με την πρώτη εκδοχή. Λίγο σιρόπιασμα.
- Στο τέλος που είναι ζεστά τα πασπαλίζουμε με φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένο ή καρύδι, όπως αναφέρει το argiro.gr.
