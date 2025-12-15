Τα μελομακάρονα στην κορυφή των γλυκών: Η βαθμολογία που «σκόραραν» στην Taste Atlas

Την αποθέωση που αξίζαν, γνώρισαν τα μελομακάρονα στην νέα λίστα της Taste Atlas, η οποία τα τοποθέτησε στην κορυφή των καλύτερων μπισκότων του 2025 παγκοσμίως, βάζοντας τέλος στην αιώνια μάχη με τους κουραμπιέδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Taste Atlas, το μελομακάρονο μάλιστα κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμολογία 4,28 στα 5, η οποία βασίστηκε σε 10.871 κριτικές ανθρώπων που έχουν δοκιμάσει όντως το γλυκό.

Όπως μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα, η κατάταξη είναι βασισμένη σε αλγόριθμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη ανάδειξη του καλύτερου γλυκού των Χριστουγέννων.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα συνολικά δεν αναδείχθηκε ως η χώρα με την καλύτερη γαστρονομία όμως στις επιμέρους κατηγορίες οι πρωτιές είναι πολλές: καλύτερη σαλάτα του κόσμου ο ντάκος, καλύτερο τυρί η γραβιέρα Νάξου, καλύτερο πιάτο με τυρί το σαγανάκι, καλύτερο πιάτο με χοιρινό το κοντοσούβλι, καλύτερο γλυκό η μελόπιτα είναι κάποιες από αυτές.