Μενού

Τα μελομακάρονα στην κορυφή των γλυκών: Η βαθμολογία που «σκόραραν» στην Taste Atlas

Tα μελομακάρονα αναδεικνύονται ως το καλύτερο μπισκότο του 2025 στη νέα λίστα της Taste Altlas, με βαθμολογία 4,28 στα 5.

Reader symbol
Newsroom
Πιατέλα με μελομακάρονα
Μελομακάρονα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Την αποθέωση που αξίζαν, γνώρισαν τα μελομακάρονα στην νέα λίστα της Taste Atlas, η οποία τα τοποθέτησε στην κορυφή των καλύτερων μπισκότων του 2025 παγκοσμίως, βάζοντας τέλος στην αιώνια μάχη με τους κουραμπιέδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Taste Atlas, το μελομακάρονο  μάλιστα κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμολογία 4,28 στα 5, η οποία βασίστηκε σε 10.871 κριτικές ανθρώπων που έχουν δοκιμάσει όντως το γλυκό.

Όπως μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα, η κατάταξη είναι βασισμένη σε αλγόριθμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη ανάδειξη του καλύτερου γλυκού των Χριστουγέννων.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα συνολικά δεν αναδείχθηκε ως η χώρα με την καλύτερη γαστρονομία όμως στις επιμέρους κατηγορίες οι πρωτιές είναι πολλές: καλύτερη σαλάτα του κόσμου ο ντάκος, καλύτερο τυρί η γραβιέρα Νάξου, καλύτερο πιάτο με τυρί το σαγανάκι, καλύτερο πιάτο με χοιρινό το κοντοσούβλι, καλύτερο γλυκό η μελόπιτα είναι κάποιες από αυτές.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

FOOD