Ταξίδι γεύσης στις Σπέτσες: 8 μαγαζιά που ξεχωρίζουν για φαγητό και γλυκό

Κοντινός προορισμός στην Αθήνα για όλες τις εποχές, οι Σπέτσες αποτελούν ένα αρχοντικό νησί που δεν ξεχωρίζει μόνο για την ιστορία και την ομορφιά του, αλλά και για τη γαστρονομία του.

Το φρέσκο ψάρι πρωταγωνιστεί στα τραπέζια δίπλα στο κύμα, ενώ οι παραδοσιακές συνταγές συναντούν τη μεσογειακή δημιουργικότητα. Από τα εστιατόρια του Παλιού Λιμανιού μέχρι τις γλυκές απολαύσεις στην Ντάπια με θέα τη θάλασσα, κάθε γευστική στάση στις Σπέτσες έχει τη δική της ιστορία να διηγηθεί. Δοκιμάσαμε το φαγητό του νησιού και συγκεντρώσαμε 8 μαγαζιά που ξεχωρίσαμε για φαγητό, brunch και γλυκό.

