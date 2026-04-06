WORLD OF BEER FESTIVAL 2026: Το event της πόλης που δεν θα χάσεις! 

Ετοιμάσου για το απόλυτο τριήμερο με περισσότερα από 300 Beer Βrands από Ελλάδα & εξωτερικό, λαχταριστό Street Food, ξεκαρδιστικά Stand-up shows, παρεΐστικα Games και ένα μοναδικό Συναυλιακό hype με line-up φωτιά... από 9 καλλιτέχνες της rock και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σκηνής. Μην λείψει κανείς! Κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα!

Lager, Ale, Weiss, Pils, Pale Ale, Trappist, Αbbey, Tripel, Dinkel, Draught… ότι και αν πίνεις στο WORLD OF BEER FESTIVAL θα το βρεις σίγουρα. Κλασικές και αγαπημένες μπίρες από διάσημες διεθνείς και ελληνικές ζυθοποιίες καθώς και πρωτότυπες και ιδιαίτερες προτάσεις από ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες από πολλά μέρη της Ελλάδος – Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα, Γιάννενα, Χαλκιδική, Χίο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κ.λ.π-. Αν δλδ σου αρέσει η φρέσκια μπίρα, αν δοκίμασες μία φορά μπίρα με μαστίχα ή λεβάντα και θέλεις να την ξαναπείς, αν έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για craft, τότε σίγουρα πρέπει να περάσεις και μία και δύο και τρεις βόλτες από το φεστιβάλ.

Street Food για κάθε ουρανισκό…

Η εμπειρία της μπίρας απογειώνεται μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη ποικιλία Street Food, που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε ουρανίσκο. Στο φεστιβάλ θα ανακαλύψεις εξαιρετικές επιλογές για να συνοδεύσεις ιδανικά κάθε γουλιά. Από λαχταριστά burgers, hot dogs και bao bans μέχρι ethnic γεύσεις και τραγανά finger food, οι γαστρονομικές προτάσεις θα δημιουργήσουν τον τέλειο συνδυασμό με τις παγωμένες μπίρες των εκθετών.

9 Live Συναυλίες: Ετοιμάσου να ροκάρεις αλλά και να ρίξεις και τον Ικαριώτικο χορό σου

Φόρεσε τα άνετά σου παπούτσια και ετοιμάσου για non-stop χορό. Το φεστιβάλ έρχεται με πολλή μουσική από συγκροτήματα και solo καλλιτέχνες! Από νησιώτικα και ελληνικά παραδοσιακά μέχρι rock και funky beats, το μαγικό line-up περιλαμβάνει ονόματα που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. Την Παρασκευή 8 Μαΐου οι MAGIC DE SPELL, 1550 και OFF BAND έρχονται να ροκάρουν και να σπάσουν τις κιθάρες τους! Το Σάββατο 9 Μαΐου το φεστιβάλ φέρνει τα Ικαριώτικα γλέντια στο κέντρο της πόλης καθώς στη σκηνή, οι Νίκος Φάκαρος, Κιντέρια και Ρουμπαγιάτ υπόσχονται με τα λαούτα, τα βιολιά και τα ταμπούρλα να κάνουν το κοινό να νιώσει λίγο από νησί και πολύ από καλοκαίρι! Την Κυριακή 10 Μαΐου, δεν πρέπει να χάσεις τη μαγική συναυλία με τους θρύλους του ροκ Διονύση Τσακνή και Κώστα Τουρνά αλλά και τους υπερταλαντούχους Αλέξανδρο Μίχο και Blueballs.

4 Stand-up Comedians θα φέρουν τα πάνω κάτω στο φεστιβάλ

Αυτό το φεστιβάλ υπόσχεται και γέλιο μέχρι δακρύων. Σημείωσε το πρόγραμμα για 3 μοναδικά Stand-Ups... & φρόντισε να μη χάσεις ούτε ατάκα! Κλείσε τώρα τη θέση σου γιατί χωράνε μόνο 300 θεατές σε κάθε παράσταση!

Σάββατο 09 Μαΐου στις 15:00 «Μπλέξιμο»: Ο Κώστας Κρύος και ο Αλέξανδρος Χαριζάνης σε ένα τοπ Stand-Up combo που θα πάμε για να μπλέξουμε...

Κυριακή 10 Μαΐου στις 15:00 «Best Of»: Η Δήμητρα Νικητέα σε προκαλεί... έχεις το challenge να παραμείνεις σοβαρ@; (Spoiler: Μάλλον όχι!)

Κυριακή 10 Μαΐου στις 16:30 «Πόσο χρόνο έχω;;;»: Ο ένας και μοναδικός Βαγγέλης Χαρισόπουλος (aka Η φωνή του Shopping Star) μας χρειάζεται όλους εκεί για να του δώσουμε την απάντηση!

Beer Talks & Tastings: Τα μυστικά της μπίρας από τους ειδικούς

Οι λάτρεις της μπίρας θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον κόσμο της ζυθοποιίας με ομιλίες και workshops στα “Beer Talks & Tastings”! Κάθε μέρα, κορυφαίοι beer experts θα μοιράζονται τα μυστικά του τέλειου beer & food pairing, για να μάθεις νέους τρόπους να απολαμβάνεις τη μπίρα σου. Επιπλέον, έμπειροι bartenders θα παρουσιάσουν πρωτότυπα beer cocktails που δε θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο.

Η διασκέδαση συνεχίζεται…

Κάνε μια στάση στη Games Area για να ζήσεις μοναδικές στιγμές με την παρέα σου παίζοντας air hockey, παιχνίδια δύναμης, επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι και άλλα φαν παιχνίδια.

Οι καλύτεροι της Ελληνικής Ζυθοποιίας θα βραβευτούν στα Greek Beer Awards 2026

Ανακάλυψε πρώτος τους μεγάλους νικητές στα Greek Beer Awards από την BeerBartender που θα φιλοξενηθούν και φέτος στο WORLD OF BEER FESTIVAL! Στην ειδική αυτή τελετή, θα τιμηθούν οι καλύτερες ετικέτες μπίρας της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την καινοτομία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την ελληνική ζυθοποιία.

Το WORLD OF BEER FESTIVAL 2026 θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο γεύσεις, μουσική, γέλιο και πολλές πολλές εκπλήξεις για τους beer lovers και όχι μόνο! Μην το χάσεις!

Αγόρασε τώρα εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 6€!* και στείλε το link και σε όποιον, όποια, όποιους θέλεις να πάτε παρέα. *κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ το εισιτήριο θα πωλείται στη more.com και στα φυσικά ταμεία 8€.

Α και πάντα να θυμάσαι ότι στο Φεστιβάλ απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.



Useful info:



Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, 14:00-00:00

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Κυριακή 10 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More about us at www.worldofbeerfestival.gr



Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών



