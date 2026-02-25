Το Taste Atlas μίλησε: Η ελληνική ποικιλία τομάτας που τρέλανε για τη γεύση της τον πλανήτη

Η ντομάτα, ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυδιάστατα λαχανικά παγκοσμίως, έχει διανύσει μια μακρά πορεία από τις προκολομβιανές καλλιέργειες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής μέχρι να καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής.

Αν και έφτασε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα μέσω των Ισπανών εξερευνητών, αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα. Με το πέρασμα του χρόνου, ωστόσο, κατέκτησε τις κουζίνες και σήμερα καλλιεργείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με εκατοντάδες ποικιλίες που διαφέρουν σε γεύση, υφή και χρήση.

Ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός TasteAtlas παρουσίασε τις δέκα πιο αναγνωρισμένες ποικιλίες ντομάτας παγκοσμίως, με βάση την ποιότητα, την ιστορία και τη γευστική τους ταυτότητα.

Explore the Best Rated Tomatoes in the World: https://t.co/3xzOT9TDrr pic.twitter.com/0Jrggx08AE — TasteAtlas (@TasteAtlas) February 24, 2026

1. Pomodoro San Marzano (Ιταλία)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η θρυλική Pomodoro San Marzano, γνωστή ως «βασίλισσα» της σάλτσας. Με επίμηκες σχήμα, πυκνή σάρκα και ελάχιστα σπόρια, θεωρείται ιδανική για σάλτσες, ραγού και αυθεντική ιταλική πίτσα. Η ισορροπημένη γλυκύτητα και η διακριτική οξύτητά της την καθιστούν αξεπέραστη.

2. Ντοματάκι Σαντορίνης (Ελλάδα)

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το Ντοματάκι Σαντορίνης, που ξεχωρίζει για τη συμπυκνωμένη γεύση και τη φυσική του γλυκύτητα, αποτέλεσμα του ηφαιστειακού εδάφους του νησιού. Καλλιεργείται από τον 19ο αιώνα και αποτελεί βασικό συστατικό παραδοσιακών συνταγών, όπως οι ντοματοκεφτέδες και η λιαστή ντομάτα.

3. Pomodoro di Pachino (Ιταλία)

Η Pomodoro di Pachino, που πήρε το όνομά της από την πόλη Pachino της Σικελίας, διακρίνεται για τη ζουμερή σάρκα και τη γλυκιά της γεύση. Καταναλώνεται κυρίως φρέσκια, σε σαλάτες ή κρύα πιάτα ζυμαρικών.

4. Datterino (Ιταλία)

Η Datterino είναι μικρόκαρπη ποικιλία με σχήμα που θυμίζει χουρμά. Γνωστή για τη γλυκιά και έντονη γεύση της, χρησιμοποιείται τόσο σε σαλάτες όσο και σε σάλτσες ή ακόμη και μαρμελάδες.

5. Costoluto Fiorentino (Ιταλία)

Η παραδοσιακή Costoluto Fiorentino από τη Φλωρεντία ξεχωρίζει για το έντονα ραβδωτό σχήμα και τη σαρκώδη υφή της. Είναι ιδανική για πλούσιες σάλτσες και σούπες, όπως η pappa al pomodoro.

6. Piennolo del Vesuvio (Ιταλία)

Τα μικρά ντοματίνια Piennolo del Vesuvio καλλιεργούνται στις πλαγιές του Βεζούβιου και παραδοσιακά αποξηραίνονται σε ματσάκια. Η γεύση τους ενισχύεται με την αργή ξήρανση, καθιστώντας τα ιδανικά για πίτσες και ζυμαρικά.

7. Cuore di Bue (Ιταλία)

Η Cuore di Bue («καρδιά βοδιού») είναι μεγάλη, ζουμερή και χαμηλής οξύτητας, ιδανική για ωμή κατανάλωση σε σαλάτες Caprese ή μπρουσκέτες.

8. Ayaş Domatesi (Τουρκία)

Η Ayaş Domatesi, από την περιοχή Ayaş κοντά στην Άγκυρα, φημίζεται για την έντονα γλυκιά και πλούσια γεύση της και χρησιμοποιείται τόσο φρέσκια όσο και σε μαγειρευτά.

9. Creole Tomato (ΗΠΑ)

Η Creole Tomato προέρχεται από τη Λουιζιάνα και ξεχωρίζει για το έντονο άρωμα και τη γλυκύτητά της. Είναι αυστηρά εποχιακή και θεωρείται σύμβολο της τοπικής γαστρονομίας.

10. Veselaya Sosedka (Ρωσία)

Η Veselaya Sosedka εντυπωσιάζει με το κίτρινο χρώμα και τις έντονες ραβδώσεις της. Με ήπια και γλυκιά γεύση, ενδείκνυται για κονσερβοποίηση και παρασκευή σαλτσών.

Από τις πλαγιές του Βεζούβιου μέχρι τα ηφαιστειακά εδάφη της Σαντορίνης, η ντομάτα αποδεικνύει ότι πίσω από έναν φαινομενικά απλό καρπό κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος γεύσεων και παραδόσεων.