Johnson & Johnson: Φτάνουν στην Ε.Ε. τα πρώτα εμβόλια – Την Τετάρτη στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», οι πρώτες δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson θα φτάσουν στην Ελλάδα την Τετάρτη 14 Απριλίου.

H Ε.Ε. αναμένει συνολικά 55 εκατομμύρια δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson ως τα τέλη Ιουνίου.

Good news today with the beginning of deliveries of the one dose @JNJNews #COVID19 vaccine across 🇪🇺. This will help speed up access to vaccinations for citizens and ensure that we reach our target of vaccinating 70% of the adult population by the summer.