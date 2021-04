Self test: Για ποιους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικό από Δευτέρα

Με κλειδί τα self test επιχειρείται η επαναλειτουργία μιας σειράς κλάδων ενόψει και της τουριστικής περιόδου, παρά την επιδημιολογικά επιβαρυμένη εικόνα της χώρας.

Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, εστίαση, μεταφορές (θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, υποχρεούνται να δηλώνουν αρνητικό τεστ μια φορά την εβδομάδα.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Όπως εξήγησε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κώστας Χατζηδάκης, οι εργαζόμενοι των παραπάνω κλάδων, θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος για εργαζόμενο. Θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα και στη δήλωση αποτελεσμάτων.

Αν βγει θετικό, ο εργαζόμενος δεν θα πηγαίνει στην εργασία και θα πηγαίνει για δεύτερο τεστ. Αν είναι και αυτό θετικό, εκδίδεται βεβαίωση για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα. Αν είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και τότε πρέπει να προσέλθει στην εργασία του. Και αυτό θα δηλώνεται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για να κάνουν self test και για τις συνέπειες. Μέσω της πλατφόρμας θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι είναι δικαιούχοι.

Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία χωρίς self test και δηλωμένο αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο αν έχει δηλώσει θετικό. Αν προσέλθει για να εργαστεί χωρίς δηλωμένο self test ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την υπηρεσία και απαλλάσσεται από το να τον πληρώσει. Αν ο εργοδότης δεν ενημερώσει τους εργαζόμενους, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test πληρώνει 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο».

Ποιοι εργαζόμενοι θα έχουν αντίστοιχη υποχρέωση στο Δημόσιο

Όσον αφορά στους υπαλλήλους του Δημοσίου για τους οποίους θα είναι υποχρεωτικά τα self test, αυτοί είναι: υπάλληλοι ΚΕΠ, υπάλληλοι ΟΤΑ α’ βαθμού Βοήθεια στο Σπίτι, υπηρεσίες καθαριότητες, δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι».