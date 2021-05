Εμβόλιο κορονοϊού: Τι σημαίνει άρση πατέντας – Η ανάλυση των ειδικών

Τι σημαίνει άρση της πατέντας του εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος. «Το τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ότι χρειάζεται μια πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγής των εμβολίων, ιδιαίτερα για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ασία και να προλάβουμε την Αφρική καθώς επίσης και την Νότιο Αμερική» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας ως παράδειγμα το πρόβλημα που βλέπουμε να έχει προκύψει με την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ινδία.



«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες από τις παραγωγικές μονάδες των συγκεκριμένων εταιρειών που έχουν τα εμβόλια για αύξηση της παραγωγής σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, έτσι και η πρόταση του πρόεδρου Μπάιντεν για να γίνει μία προσωρινή παροδική άρση της πατέντας, ώστε άλλες παραγωγικές μονάδες από άλλες φαρμακευτικές εταιρίες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία και τεχνική για να αυξηθεί μαζικά η παραγωγή των εμβολίων» συνόψισε.

Για το ίδιο ζήτημα μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης. «Είναι μια "χίμαιρα" να πιστεύουμε ότι παίρνουμε μια συνταγή, οποιαδήποτε συνταγή για να φτιάξουμε κάτι και το φτιάχνουμε. Θέλει τουλάχιστον 1- 2 χρόνια σε προηγμένες χώρες για να στηθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο για να παράξει συγκεκριμένες και ικανές ποσότητες για να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση, ή τη ζήτηση μιας μεγάλης χώρας», τόνισε Όπως συνόψισε ο καθηγητής στο θέμα επομένως προκύπτουν δύο παράγοντες. Αφενός «το πώς νομίμως τρόπον τινά μπορεί να παραχωρηθεί η πατέντα, η τεχνογνωσία του να φτιαχτεί οποιοδήποτε φάρμακο και αφετέρου να στηθεί μια γραμμή παραγωγής ικανή να καλύψει τα πράγματα.

«Η πατέντα δεν είναι ότι πάμε να κλέψουμε κάτι από κάποιους κακούς, οι οποίοι δεν το δίνουν σκοπίμως. Το θέμα είναι να πειστούν οι εταιρίες αυτές μέσω των θεσμών. Ζητούμενο είναι σε κάθε περίπτωση το να παραχθούν μεγάλες ποσότητες εμβολίων και με την βοήθεια των πλουσιότερων χωρών να διαχυθούν στις φτωχότερες», προσέθεσε ο καθηγητής.



«Αλλά για να γίνουν στις φτωχότερες χώρες εμβόλια περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο» συνέχισε ο κ. Τζανάκης, εξηγώντας πως χρειάζεται μια οργάνωση εμβολιαστικού προγραμματισμού. «Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει κι όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μια προσπάθεια, παίρνουμε μια πατέντα και τελειώσαμε. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και με τα logistics που έχουνε τα σύγχρονα εμβόλια (καταψύκτες στο -80 κτλπ), όταν πάμε σε μια υποσαχάρια χώρα η οποία έχει μηδαμινή υγειονομική και κρατική οργάνωση καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό» εξήγησε.

«Επομένως είναι μία προσπάθεια που τη βλέπω λίγο υποκριτή από ορισμένους. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε θεωρητικά ότι οι πατέντες θα πρέπει να είναι στα χέρια του κόσμου και όχι των εταιριών. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται πρακτικά και πρακτικά είναι υλοποιήσιμο μόνο βάση των διαδικασιών που υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό το πρόβλημα θα το λύσουν οι πλούσιες χώρες και μέσω πίεσης των εταιριών ώστε να ρίξουν τις τιμές αν είναι ακριβές, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσβαση σε όλο τον πλανήτη» κατέληξε ο κ. Τζανάκης.

Σημειώνεται πως η άρση των πατεντών δεν θα γίνει αυτόματα, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να στηρίξει το αίτημα αυτό θα επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα των διεργασιών.

Για την ώρα, όπως σημειώνει ο Guardian, υπάρχει αντίσταση σε μια τέτοια εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών των G7, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια κοινή θέση για το θέμα. Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο των G7 καλεί για μεγαλύτερη χρηματοδότηση του προγράμματος διανομής εμβολίων Covax του ΟΗΕ.

«Απογοητευτική» χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ να στηρίξουν την πρόταση του ΠΟΥ η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών (IFPMA). «Η άρση των πατεντών στα εμβόλια για την Covid-19 δεν θα αυξήσει την παραγωγή, ούτε θα παράσχει πρακτικές λύσεις που χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Αντιθέτως πιθανώς θα οδηγήσει σε αποσυντονισμό», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η IFPMA.

Η άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού θα συζητηθεί, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στην Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο. Αν η πρόταση Μπάιντεν εγκριθεί, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ινδία, όπου ο κορονοϊός σαρώνει και την Αφρική.

#EUCO leaders will tackle this topic in Porto, including TRIPS waiver idea. EU has been supporting the «3d way» promoted by @WTO DG @NOIweala on how to bring vaccines to the global community. Multilateral cooperation is key: #PandemicTreaty with @WHO would be a powerful tool 2/2