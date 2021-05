Υποχρεωτικό είναι πλέον το self test για μία σειρά από δραστηριότητες που επανεκκίνηση τις προηγούμενες ημέρες. Άλλωστε τα συγκεκριμένα τεστ αποτελούν το ένα από τα όπλα ώστε να αρθεί το lockdown λόγω κορονοϊού και σταδιακά η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Διαβάστε ακόμα: Λειτουργούν από σήμερα οι παιδικοί σταθμοί - Τα επόμενα βήματα «χαλάρωσης» και επιστροφής στην κανονικότητα

Από αυτή την εβδομάδα στα σχολεία είναι απαραίτητο ένα τεστ και όχι δύο όπως ήταν μέχρι στιγμής. Έτσι μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και εργαζόμενοι στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί. Αντίθετα οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται σε self test.

Το μέτρο έχει επεκταθεί και σε μία ακόμα σειρά δραστηριοτήτων ειδικά στον δημόσιο τομέα, αλλά και σε εκείνες που απαιτούν επαφή με το κοινό. Έτσι σε self-test υποχρεούνται να προχωρήσουν όσοι εργάζονται, στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό Σώμα, οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Τι ισχύει με εστίαση, καταστήματα, μεταφορές

Παράλληλα υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε self test είναι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με το κοινό κατά την εργασία τους. Αυτό σημαίνει πως αρνητικό self test πρέπει να έχουν όσοι εργάζονται, στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, στα κομμωτήρια και τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, στις σχολές οδηγών. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα με το πρώτο να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης.