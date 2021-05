Ξεκινούν από σήμερα υπαίθριες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις - Το πρόγραμμα του καλοκαιριού

Ξεκινούν από σήμερα, 28 Μαΐου, οι υπαίθριες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, για την καλοκαιρινή περίοδο με όλα τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό. Η επαναλειτουργία τους πρόκειται για το τρίτο στάδιο ανοίγματος του πολιτισμού, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα των μουσείων και των θερινών σινεμά.

Όσον αφορά τις συναυλίες και τις θεατρικές παραστάσεις, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από τους επισκέπτες κατά την είσοδο τους στην εκδήλωση και θα πρέπει να τηρείται ο περιορισμένος αριθμός ατόμων στο χώρο, συγκεκριμένα 50%, και οι αποστάσεις ασφαλείας. Οι προγραμματισμένες συναυλιακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με καθήμενο κοινό, όλο το καλοκαίρι.

Πρεμιέρα στις συναυλίες θα κάνει ο Γιώργος Νταλάρας τη Δευτέρα, στο Θέατρο Άλσος, ένας χώρος πολιτισμού και ψυχαγωγίας που είναι έτοιμος να ανοίξει τις πόρτες του στους επισκέπτες με όλα τα μέτρα προστασίας και να φιλοξενήσει σπουδαίους καλλιτέχνες. Με το μήνυμα «Αρχίζουμε» ο τραγουδιστής θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες του, ενώ μαζί του θα είναι οι Βιολέτα Ίκαρη και Ασπασία Στρατηγού με τις οποίες είχε περιοδεύσει στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του καλοκαιριού

Ο Γιάννης Χαρούλης οριστικοποίησε τα πρώτα καλοκαιρινά συναυλιακά ραντεβού του για τις 28 και 29 Ιουνίου, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας, στο οποίο νωρίτερα, στις 12 Ιουνίου θα βρίσκεται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Το Plisskën Festival, επίσης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, προσκαλεί τον Max Cooper στις 6 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στο Ηρώδειο το Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu στις 3/7 και τον Olafur Arnalds στις 15/8.

Στο ΚΠΙΣΝ θα διεξαχθούν (απ’ όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής): το In Orbit V2, το τριήμερο φεστιβάλ που γίνεται και φέτος 28-30/5 με καλεσμένους μουσικούς της εγχώριας electro, της ροκ και της χιπ-χοπ σκηνής, αφιερώνοντας μία μέρα σε κάθε είδος, με ονόματα όπως οι Twinsanity, Ραμμένος Άσσος, mi55t, Kid Moxie & Die Arkitekt presenting Temple, Puta Volcano, The Big Nose Attack, The Steams κ.ά.

Το πρόγραμμα σε Τεχνόπολη και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Στις 31/5 το Schoolwave παίζει με την παράδοση στο πλαίσιο των Προσώπων του Ήρωα. Στις 5/6 ο Τάκης Μπαρμπέρης συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά. Στις 14/6 επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το Lullaby Project με ονόματα όπως η Κατερίνα Ντούσκα, η Κατερίνα Πολέμη, ο Γιώργης Μανωλάκης και ο Θοδωρής Οικονόμου, μεταξύ άλλων. Τέλος, στις 18/6 εμφανίζονται ο Φώτης Σιώτας και η Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ θα γίνουν με περιορισμένο αριθμό θεατών και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Στην Τεχνόπολη Αθηνών έχει ανακοινωθεί μια υβριδική εκδοχή του Athens Technopolis Jazz Festival από τις 28 ως τις 30/5 με βιντεοσκοπημένες συναυλίες και live συμμετοχές από πέντε ελληνικά σχήματα, των Άννας Στερεοπούλου, Δημήτρη Τσάκα, Sokratis Votskos Quartet, Billy Pod και Antoine Karacostas Trio. Στις 26/6, το Athens Music Week θα έχει online αλλά και ζωντανή εκδοχή, με τη συμμετοχή οκτώ Έλληνων και δέκα ξένων καλλιτεχνών από οκτώ χώρες, με εκπροσώπηση όλων των μουσικών ειδών.

Από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα δούμε από τις 25 μέχρι τις 27/6 το 10ο Borderline Festival, το καθιερωμένο πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που αναδεικνύει την πολυσήμαντη διάσταση του ήχου, στη δέκατη εκδοχή του, με εννέα live και τρία online οπτικοακουστικά έργα από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία με τους Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου, Jacob Kirkegaard, Νικολέτα Χατζοπούλου, Coti K + Ερατώ Τζαβάρα + Andrea Bonetti, CURL, Thomas Köner, Julia Reidy, Jay Glass Dubs, Lea Bertucci, Kostadis, Pina Bounce.

Η Νατάσσα Μποφίλιου θα εμφανιστεί στο Βεάκειο και σε έναν άλλο χώρο στην Αθήνα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Μέσα στον Ιούνιο, ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκινάει στις 10 του μήνα τις παραστάσεις της Ταράτσας του Φοίβου στο θέατρο Άλσους. Η Δήμητρα Γαλάνη θα κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις σε θέατρα της Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις σε Κύπρο, Λαμία, Πάτρα και Σέρρες. Η Κατερίνα Πολέμη θα εμφανιστεί στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Επίσης εμφανίζονται στις 11/6 Ειρήνη Σκυλακάκη και στις 16/7 ο Theodore. Oι ημερομηνίες των συναυλιών θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαΐου.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του και παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου μια λαμπερή συναυλία κλασικής μουσικής στις 6/6. Η Ορχήστρα του Μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου υπό τον ανυπέρβλητο μαέστρο Ζούμπιν Μέτα θα ερμηνεύσει τη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς με σολίστ τον σπουδαίο βιολονίστα Πίνχας Ζούκερμαν που ερμηνεύει το μοναδικό κονσέρτο για βιολί του γερμανού μουσουργού. Να σημειωθεί ότι η Ορχήστρα του Μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου, η οποία έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες να πρωταγωνιστεί σε οπερατικές παραγωγές και περιοδείες, οφείλει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη της καλλιτεχνική άνθηση στον Ζούμπιν Μέτα, ο οποίος είναι ο κύριος διευθυντής της από το 1985.