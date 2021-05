Self test: Δωρεάν για τους 18 έως 30 ετών - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Διευρύνεται από σήμερα, 31 Μαΐου, η δυνατότητα χρήσης των self test, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Ακη Σκέρτσο. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι δωρεάν self test περιλαμβάνουν και νέους από 18 έως 30 ετών. Έτσι, από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, οι δικαιούχοι των δύο self test, θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν με το ΑΜΚΑ τους. Οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων,

όσοι πολίτες είναι από 18 έως 30 ετών (χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές).

Διαβάστε ακόμη: Ανοιχτά τα γυμναστήρια με μέτρα από σήμερα - Δωρεάν self test σε νέους 18-30 ετών

«Ο κύκλος δικαιούχων των δωρεάν self test διευρύνεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας πλέον και όλους τους πολίτες 18 έως 30 ετών. Με αυτή την προσθήκη στις ομάδες του πληθυσμού που ήδη λαμβάνουν δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ -δηλαδή τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα- οι δικαιούχοι ξεπερνούν, πλέον, τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την μαζική πολιτική δημόσιας υγείας, που λειτουργεί συμπληρωματικά στους στοχευμένους και δειγματοληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ, έχει φέρει τη χώρα μας μεταξύ των 5 ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο.

Self test: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Στο μεταξύ, σε διευκρινίσεις για τα self test στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021 προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορoνοϊό (self-test) διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση των εργαζομένων στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.