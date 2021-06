«Μέχρι και το τέλος Ιουνίου με τη διάθεση που έχουμε κάνει καλύπτουμε τις ανάγκες των δικαιούχων ομάδων σε self test. Για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες, θα εστιάσουμε τη διάθεση των self test σε ομάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό, όπως είναι ο τουρισμός, οι νεότεροι άνθρωποι, οι ανεμβολίαστοι, ενώ θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση των self test οι εμβολιασμένοι. Για τα σημεία διανομής συζητάμε πρωτίστως με τους φαρμακοποιούς», αποκάλυψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος.

«Με τα self test ξεκινήσαμε από τις 12 Απριλίου, έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 27,5 εκατ. τεστ σε 4,5 εκατ. Έλληνες. Αυτό, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό και το τείχος ανοσίας που χτίζεται, έχει οδηγήσει σε ραγδαία αποκλιμάκωση των θετικών κρουσμάτων, 75% πτώση μέσα σε 2 μήνες, 65-70% πτώση στις νοσηλείες, σημαντική αποκλιμάκωση του δείκτη θετικότητας. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες της Ευρώπης που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ. Συνεπώς είναι μια πετυχημένη πολιτική δημόσιας υγείας που αγκαλιάστηκε από τη μεγάλη μάζα των πολιτών», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος στο MEGA.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους φαρμακοποιούς, έχουν βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν προσωρινή η συμφωνία με τους φαρμακοποιούς, στις 19 του μηνός ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία, είχαμε δήλωση από τη μεριά των φαρμακοποιών ότι αποχωρούν από τη συμφωνία, αλλά επειδή πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πετυχημένη πολιτική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουμε καλέσει την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών σε διάλογο την επόμενη εβδομάδα, να δούμε αν θέλουν να τα παρέχουν και πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει. Για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπηρεσία να παρέχεται στο σύνολο της επικράτειας. Στην Αχαΐα, η εκπαιδευτική κοινότητα, το διοικητικό προσωπικό και οι μαθητές θα προμηθευτούν τα self test από τα σχολεία που βρίσκονται εκεί. Λύσεις και κανάλια διανομής υπάρχουν και το κράτος θα ψάξει να τα βρει», συνέχισε απαντώντας στο τι θα γίνει αν όντως προχωρήσουν στην διακοπή διάθεσης των self test τα φαρμακεία.

Εμβολιασμός

Σχετικά με το αν θα εμβολιαστούν τα παιδιά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Σκέρτσος είπε στο MEGA πως «έχει υπάρξει η άδεια για εμβολιασμό και των ανήλικων, σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Θα ανοίξει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή η δυνατότητα αυτή, πάντα σε προαιρετική, εθελοντική βάση».

Για όσους έχουν νοσήσει, και καλούνται να εμβολιαστούν με μία δόση εμβολίου, ο ίδιος σημείωσε αναφορικά με το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί ότι δεν μπορούν να ακυρώσουν τη δεύτερη δόση ότι «όσοι έχουν νοσήσει και έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, δε χρειάζεται να κάνουν τη δεύτερη δόση. Θα πρέπει να ακυρώσουν το ραντεβού τους, ή να μην πάνε καν στο ραντεβού τους. Θα λάβουν σε επόμενο χρόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το εμβόλιο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα».

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Μιλώντας για το ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς, αν θα δοθούν κίνητρα, ή αν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι «Νομίζω ότι το πλαίσιο έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Η ΠτΔ είπε κάτι πολύ σωστό, ότι η ελευθερία μας σταματάει στην ελευθερία των άλλων. Ναι, έχουμε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, στο να ορίζουμε τι θα κάνουμε με το σώμα μας, αλλά όταν εργαζόμαστε σε χώρους όπου υπάρχουν ζητήματα προστασίας της υγείας των άλλων, όταν προσφέρουμε πχ υπηρεσίες υγείας, ναι, εκεί πρέπει να τεθεί και ζήτημα υποχρεωτικότητας. Το έχει πει ο πρωθυπουργός στη Βουλή. Μιλάμε για χώρους υγείας και για τους χώρους που προσφέρονται υπηρεσίες σε ηλικιωμένους. Σε αυτή τη φάση θα μένουμε σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί εκεί υπάρχει ζήτημα διαχείρισης ανθρώπινων ζωών».

«Το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα δεν έχει ακόμα τεθεί. Αυτό θα γίνει από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, που προβλέπει τις διαδικασίες, τις ποινές, τις κυρώσεις για τη λειτουργία και τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για κρατικούς δημόσιους υπαλλήλους, άρα θα υπαχθούν στο πειθαρχικό δίκαιο που ορίζει αυτές τις διαδικασίες, τις κυρώσεις, τους ελέγχους. Υπάρχει ένα πρόπλασμα ποινών και κυρώσεων που είχε τεθεί σε σχέση με τα self test. Έχουμε ορίσει ότι κάθε βδομάδα οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν ένα τεστ και να το δηλώνουν στη σχετική πλατφόρμα. Όποιος δεν το κάνει ελέγχεται πειθαρχικά και υπάρχουν κυρώσεις, όπως περιορισμός ή διακοπή του μισθού. Κάτι τέτοιο μπορούμε να εξετάσουμε», συνέχισε στο ίδιο θέμα.

«Προνόμια»

«Είναι λάθος να μιλάμε για προνόμια. Μιλάμε για δικαιώματα και επιστροφή στην κανονικότητα. Εδώ και ενάμιση χρόνο εφαρμόζουμε μέτρα υγείας που έχουν περιστείλει τα δικαιώματά μας. Από τη στιγμή που εμβολιάζονται οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να επανέλθουν στην κανονική τους ζωή. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ανεμβολίαστοι είναι ότι όσο μεγαλώνει ο βαθμός ανοσίας της κοινωνίας, δεν υπάρχει περίπτωση από το Σεπτέμβριο να επανέλθουν καθολικά μέτρα που θα περιορίζουν τη ζωή των εμβολιασμένων. Μέτρα θα υπάρχουν ως προς τη δημόσια υγεία, αλλά θα αφορούν στους ανεμβολίαστους», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος αναφορικά με τα δικαιώματα των εμβολιασμένων.

«Για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εμβολιασμένων, πρέπει να εξασφαλίσουμε την καθολικότητα στον εμβολιασμό. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον εμβολιασμό για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μέτρα δημόσιας υγείας. Θα είμαστε εκεί προς το τέλος Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εμβολιασμούς και των 18+. Δεν είμαστε μακριά, από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε.