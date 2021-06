Νέα άρση των περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

«Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας συνεχίζει να βελτιώνεται -καθώς τόσο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων όσο και των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται εμφανίζεται μειωμένος. Η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εμβολιασμού που προχωρά, επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων και την επανεκκίνηση και άλλων δραστηριοτήτων», ανέφερε ο υφυπουργός.

Αναλυτικά, από το Σάββατο 19 Ιουνίου ξεκινούν τη λειτουργία τους

Τα καταστήματα λιανεμπορίου με 1 πελάτη ανά 16 τ.μ (ενώ τώρα ισχύει 1 πελάτης ανά 25 τ.μ.)

Άνοιγμα παιδότοπων σε εξωτερικούς χώρους

Eμποροπανήγυρεις, Λούνα Πάρκ

Άνοιγμα υπηρεσιών μασάζ

Oι κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες θα ανοίξουν από 1η Ιουλίου με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA.

Επίσης αποφασίστηκε οι εμβολιασμένοι να μπορούν να πηγαίνουν στα γυμναστήρια χωρίς μάσκες.

Σε θέματα του Υπουργείου Τουρισμού, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα, να επιτρέπεται η είσοδος με αρνητικό rapid τεστ από τις πράσινες χώρες.

να επιτρέπεται η είσοδος με αρνητικό rapid τεστ από τις πράσινες χώρες. Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12 ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ πριν την αναχώρησή τους από χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Για τις χώρες που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία, τα ανήλικα συνοδευόμενα να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ κάτω των 6 ετών.

Από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σύμφωνα με τη σήμανση της κάθε χώρας σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη. Για τις πράσινες να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες. Για τις πορτοκαλί χώρες να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα, που είναι σωρευτικά εμβολιασμένοι (με τα αναγνωρισμένα –από τη χώρα μας- εμβόλια) και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται τις πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες, οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών.

που είναι σωρευτικά εμβολιασμένοι (με τα αναγνωρισμένα –από τη χώρα μας- εμβόλια) και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται τις πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες, οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τομείς του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες Ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση, κ.ά.) να υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό test 2 φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της Πολιτείας για το πρώτο test και με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο.

Αλλαγές στα self test

Όπως ανακοίνωσε, χθες, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η δωρεάν διανομή self tests θα συνεχιστεί και τον μήνα Ιούλιο σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.



Ειδικότερα, self tests θα διατίθενται σε δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και σε νέους κάτω των 30 ετών. Επεσήμανε, δε, ότι εξαίρεση θα αποτελούν οι εμβολιασμένοι.



Ως προς τα σημεία διανομής, ανέφερε ότι σε περιοχές -όπως η Αχαΐα- όπου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αρνηθεί τη διανομή των self tests, η διανομή τους θα γίνεται από σούπερ μάρκετ.



Είπε επίσης ότι υπάρχει σχετική ετοιμότητα και για την Αττική, εφόσον χρειαστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει προαναγγείλει ότι θα σταματήσει η διανομή των self tests από τα φαρμακεία στις 19 Ιουνίου.



Ο κ. Κοντοζαμάνης διευκρίνισε ότι όσα φαρμακεία επιθυμούν να συνεχίσουν τη διανομή self tests, θα μπορούν να προμηθεύονται από τις φαρμακαποθήκες.

Παπαευαγγέλου: Τον επόμενο μήνα κάτω από 100 οι διασωληνωμένοι

H καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, ανέλυσε τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, τονίζοντας πως μειώνεται σταθερά ο δείκτης θετικότητας σε όλο το φάσμα των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

«Η διασπορά του ιού στην κοινότητα μειώνεται», συμπλήρωσε, ενώ το ίδιο ισχύει και με τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα. Μάλιστα είπε πως όλη αυτή η καλή εικόνα στη χώρα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που «τρέχει», ενώ είναι ορατό το ενδεχόμενο οι διασωληνωμένοι να πέσουν σε διψήφιο νούμερο τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, όμως υπογράμμισε ότι η πανδημία δεν έχει λήξει, τονίζοντας τη σημασία του εμβολιασμού και της τήρησης των μέτρων προστασίας. Κατά 40% μειώθηκε ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων. Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε σταθερή στα 35 έτη.

Είπε επίσης ότι σε κάποιες περιοχές παρατηρείται μείωση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων, όπως Ρέθυμνο, Σύρο και Σαντορίνη, και σε άλλες αυξημένες αριθμός κρουσμάτων σε μεγαλύτερες ηλικίες, επισημαινοντας πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.