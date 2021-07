Self test - «Green pass»: Τι αλλάζει από σήμερα Πέμπτη - Ορόσημο ο Ιούλιος για την επιστροφή στην κανονικότητα

Πρωτομηνιά σήμερα κι ενώ αρχίζει ξανά η διάθεση των δωρεάν self test στα φαρμακεία όλης της χώρας, ξεκινά γενικώς ένας μήνας που θα αποτελέσει ορόσημο για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Συγκεκριμένα, από τα μέσα Ιουλίου θα μπουν σε λειτουργία τα προνόμια που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τους πλήρως εμβολιασμένους, με κλειστούς και ανοικτούς χώρους να αρχίζουν πλέον να λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτοί, ενώ θα φέρουν και την αντίστοιχη ειδική σήμανση. Παράλληλα, από σήμερα Πέμπτη (1/7) τίθεται σε ισχύ το νέο «green pass» που θα είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις σε 33 χώρες της Ευρώπης.

Αναλυτικά:

Από σήμερα Πέμπτη (1/7) αρχίζει και πάλι η διάθεση των δωρεάν self test στα φαρμακεία όλης της χώρας. Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και οι νέοι από 18 έως 30 ετών θα μπορούν να προμηθεύονται εφάπαξ τα 4 δωρεάν self test (ένα για κάθε εβδομάδα) που τους αναλογούν για τον μήνα Ιούλιο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, το Σύστημα Διάθεσης Self-Test θα επαναλειτουργήσει από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 8:00 έως και το Σάββατο 10/7/2021 και ώρα 17:00, με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του από το Σάββατο 3/7/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 5/7/2021 και ώρα 8:00. Πάντως για την ομαλή προμήθεια των δωρεάν self test, οι δικαιούχοι καλούνται να τα παραλαμβάνουν κατά τις τακτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και όχι κατά τη διάρκεια της εφημερίας/διανυκτέρευσης.

Να υπενθυμιστεί εδώ ότι δεν θα λαμβάνουν τα δωρεάν self test όσοι πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του εμβολίου.

Τι θα γίνει τελικά στην Αθήνα

Η διανομή των self test θα γίνει κανονικά και στην Αθήνα, καθώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αποφάσισε να συνεχίσει να παράσχει τα self test. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε δώσει «πράσινο» φως στη συνέχιση της διάθεσης των self test με ψήφους 11 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό, την περασμένη Τρίτη.

Όπως σημείωνε, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού και με κοινωνική ευαισθησία, αποφασίστηκε η συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των self test από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φαρμακοποιοί προτείνουν να δοθούν στους δικαιούχους 4 τεστ τον Ιούλιο και 4 τον Αύγουστο.

Σε ισχύ το νέο «green pass»

Είτε είσαι εμβολιασμένος, είτε έχεις αναρρώσει από τον κορονοϊό ή έχεις αρνητικό τεστ, από σήμερα, Πέμπτη, θα πρέπει να παρουσιάζεις πιστοποιητικό για να διασχίσεις τα ευρωπαϊκά σύνορα χρησιμοποιώντας το νέο «green pass», το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19, που θα είναι πλέον απαραίτητο για τις μετακινήσεις σε 33 χώρες της Ευρώπης. Διαθέσιμο σε εκτυπωμένη ή ψηφιακή μορφή, αυτό το πολύτιμο πιστοποιητικό περιέχει έναν QR Code που θα μπορεί να ελέγχεται από τις εταιρείες μετακινήσεων (αεροπλάνο, τρένο, πλοίο) και την αστυνομία.

Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότητας (όνομα, ημερομηνία γέννησης) και κυρίως πληροφορίες σχετικές με τον εμβολιασμό (τύπος εμβολίου, αριθμός δόσεων, ημερομηνία εμβολιασμού) ή, στην περίπτωση διαγνωστικού τεστ, ημερομηνία και τύπο του τεστ, θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα). Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι το ίδιο στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες (Ανδόρα, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Ελβετία), ενώ οι κανόνες εισόδου και εξόδου ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό.

Ετσι, για την είσοδο στην Γαλλία από μία ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται είτε πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχήματος εμβολιασμού (δύο εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση ή τέσσερις εβδομάδες για το εμβόλιο της Johnson & Johnson) είτε τεστ PCR ή αντιγόνου μέχρι 72 ωρών. Αυτή η χρονική διάρκεια του τεστ μειώνεται στις 48 ώρες σε ορισμένες χώρες, ενώ θετικό τεστ (συνήθως έξι μηνών και κάτω) μπορεί επίσης να γίνει δεκτό ως απόδειξη ανάρρωσης έπειτα από προσβολή από την νόσο.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα επιτρέπει την είσοδο σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συμμετοχή άνω των 1.000 ατόμων. Για τις χώρες όπου το «green pass» δεν είναι ακόμη έτοιμο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι εβδομάδων (μέχρι τις 12 Αυγούστου), κατά την διάρκεια της οποίας άλλα έγγραφα, όπως πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μορφή χαρτιού, μπορούν να παρουσιαστούν στα σύνορα.

Ολα όσα θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου

Από 15 Ιουλίου, μία σειρά από δραστηριότητες ανοίγουν σε εστίαση και ψυχαγωγία έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν αποκλειστικά πολίτες που είτε έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους είτε έχουν αναπτύξει ανοσία. Τα συγκεκριμένα προνόμια των εμβολιασμένων ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά από τη θέσπιση της κάρτας ελευθερίας, με το freedom pass να απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ως και 25 ετών.

Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέλυσαν το πλάνο για το χτίσιμο του επιθυμητού τείχους ανοσίας στη χώρα που βασίζεται πάνω σε τρεις άξονες για την ενθάρρυνση του εμβολιασμού. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με τις εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό. Ο δεύτερος άξονας αφορά τα μέτρα ενθάρρυνσης υπέρ του εμβολιασμού, ουσιαστικά τα προνόμια των εμβολιασμένων. Και τέλος την πρόβλεψη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες βάσει των εισηγήσεων της επιτροπής Βιοηθικής.

Αναλυτικά, συγκεκριμένοι κλειστοί και ανοικτοί χώροι, από τις 15 Ιουλίου θα λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτοί. Θα δηλώνονται σε ειδική πλατφόρμα και παράλληλα θα φέρουν ειδική σήμανση.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους αμιγείς θα έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες.

Από την άλλη πλευρά στους μικτούς χώρους θα έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες.

Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός σε εστίαση, κινηματογράφους και θέατρα

Τα καταστήματα της εστίασης, τα εστιατόρια και τα καφέ, αλλά και οι κινηματογράφοι με τα θέατρα που θα θέλουν να λειτουργήσουν σε κλειστούς χώρους, θα χωρίζονται πλέον σε αμιγείς χώρους που θα μπορούν να επισκέπτονται αποκλειστικά οι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού και όσοι έχουν αναπτύξει ανοσία, αλλά και σε μικτούς.

Όσα δηλωθούν ως αμιγείς χώροι, θα μπορούν να λειτουργούν με με μέγιστη κάλυψη του 85% της χωρητικότητας τους και χωρίς χρήση μάσκας.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους χώρους που θα δηλωθούν ως μικτοί, αυτοί θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 50% της χωρητικότητας τους. Αντίστοιχα, στους συγκεκριμένους χώρους θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας και αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους.

Ειδικότερα, στα θέατρα και τους κινηματογράφους θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας ανεξαρτήτως διαβάθμισης.

Μουσικά κέντρα και κλαμπ χωρίς μάσκα

Οι ιδιοκτήτες και των μουσικών κέντρων και των κλαμπ θα πρέπει να δηλώσουν τη μορφή του καταστήματός τους που θα απευθύνεται είτε σε πλήρως εμβολιασμένος είτε σε μικτό κοινό.

Όσοι αποφασίσουν να χαρακτηρίσουν τα μαγαζιά τους ως αμιγείς χώρους, τότε θα μπορούν να λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη στο 60% επί της συνολικής τους χωρητικότητας. Παράλληλα οι πελάτες θα μπορούν να εισέρχονται και να παραμένουν εκεί χωρίς τη χρήση μάσκας.

Για τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν ως μικτοί χώροι, η μέγιστη κάλυψη της πληρότητα πέφτει στο 25% ενώ όλοι όσοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των πλήρως εμβολιασμένων και όσων έχουν αποκτήσει ανοσία, τότε θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test των τελευταίων 48 ωρών.

Μόνο εμβολιασμένοι στα γήπεδα

Τη δυνατότητα να παρακολουθούν αγώνες τόσο στα ανοικτά όσο και στα κλειστά γήπεδα θα έχουν από τις 15 Ιουλίου οι εμβολιασμένοι πολίτες. Τα γήπεδα αποτελούν μία από τις τέσσερις κατηγορίες χώρων συναθροίσεων που πλέον θα μπορεί να βρίσκεται κοινό.

Τόσο τα ανοικτά όσο και τα κλειστά, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη στο 85% της συνολικής τους χωρητικότητας. Σε αυτά θα έχουν πρόσβαση όλοι όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία απέναντι στον κορονοϊό.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανήλικους, θα μπορούν να προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους.

Προνόμια εμβολιασμένων: Έτσι θα λειτουργούν οι συναυλιακοί χώροι

Οι εμβολιασμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συναυλίες και θεάματα στους υπαίθριους χώρους δίχως τη χρήση μάσκας στους χώρους χαρακτηριστούν ως αμιγείς.

Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσιάστηκε για τα προνόμια των εμβολιασμένων στους χώρους που θα χαρακτηριστούν ως αμιγείς, μετά από τις 15 Ιουλίου θα μπορούν να φιλοξενούν επισκέπτες ως και στο 85% της πληρότητάς τους.

Αντίθετα στους χώρους που θα χαρακτηριστούν μικτοί θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ενώ θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη χωρητικότητας: