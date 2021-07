Σεισμός τώρα στα Ιωάννινα

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων το απόγευμα της Πέμπτης (22/7).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο επισημαίνει πως ο σεισμός υπολογίζεται στα 4,6 Ρίχτερ με επίκεντρο 19 βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.6 strikes 20 km NW of #Ioánnina (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/enJMjCOR2G pic.twitter.com/vSIms5Sseq