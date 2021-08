Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η απουσία του θηριώδους πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev από τον ουρανό της Αττικής, καθώς δεν επιχείρησε στις φωτιές σε Κερατέα και σε Βίλια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader.gr, η αιτία της απουσίας είναι εν πολλοίς το τραγικό δυστύχημα με το Beriev στην Τουρκία το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε τεχνικό έλεγχο όπως είθισται να γίνεται μετά από τέτοια συμβάντα στα αεροσκάφη του ιδίου τύπου. Τελικά, δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.

Ένας δεύτερος παράγοντας - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - είναι ότι οι Ρώσοι χειριστές υπέστησαν πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση, καθώς ο κυβερνήτης που σκοτώθηκε στην Τουρκία ήταν ο εκπαιδευτής όλων. Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη στον εκπαιδευτή τους και τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν σε θέση να επιχειρήσουν, φανερά επηρεασμένοι από το περιστατικό. Οι εκτιμήσεις σε κάθε περίπτωση είναι ότι αύριο Τρίτη, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα επιχειρήσει.

Το θέμα μάλιστα ανακίνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς με ανακοίνωσή του ο Tομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Σπίρτζης ρώτησε «τι ώρα και από ποιον εντοπίστηκε η πυρκαγιά;» και επίσης γιατί δεν επιχειρεί το Beriev και γιατί είναι λίγα τα Canadair. Ο κ. Σπίρτζης ρώτησε:

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 14 Αυγούστου, αεροπλάνο Beriev 200 κατέπεσε και συνετρίβη στη νότια Τουρκία. Όπως αναφέρει το Reuters, που επικαλείται το πρακτορείο Αnadolu, το σκάφος ανήκε στην τουρκική Διοίκηση Δασών.Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι και τα οκτώ άτομα του πληρώματος σκοτώθηκαν στη συντριβή. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων πέντε ήταν Ρώσοι και τρεις Τούρκοι.

