Δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία (Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου) και, όπως όλα δείχνουν, τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα είναι διαφορετικά φέτος. Η πρώτη σχολική χρονιά εν μέσω πανδημίας κορονοϊού στηρίχθηκε στην τήρηση των μέτρων προστασίας, η δεύτερη έχει να κάνει με την μετάλλαξη Δέλτα. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι πλέον ο ρόλος των παιδιών στην εξέλιξη της πανδημίας είναι μεγάλος, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα και τα «χτυπά» αλλά και τα μετατρέπει σε μέλη της διασποράς.

Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε και τα στοιχεία που έδωσε η η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος κατά τoυ κορονοϊού. Ένα παιδί είναι στα πέντε κρούσματα και μάλιστα με κλειστά σχολεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Θεοδωρίδου. «Τα παιδιά και οι έφηβοι θεωρούνται σημαντικό μέρος των εμβολιαστικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά το γεγονός ότι η νόσηση είναι σπάνια στα παιδιά, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί λόγοι που αποφασίστηκε ο εμβολιασμός των παιδιών».

Στόχος της κυβέρνησης είναι, πάντως, να μην ξανακλείσουν τα σχολεία για αυτό και τα μέτρα έχουν τον συγκεκριμένο προσανατολισμό. «Τα σχολεία φέτος θα λειτουργήσουν κανονικά, δεν πρόκειται να κλείσουν. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που δεν θα είναι το ίδιο αυστηρά σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Στόχος της επιτροπής είναι τη φετινή χρονιά να υπάρχουν λιγότερες καραντίνες και περισσότερα τεστ ενώ η τηλεκπαίδευση σταματά και για τα πανεπιστήμια. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά θα πρέπει αν κάνουν δύο αρνητικά self test την εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στο self-testing.gov.gr. Το υπουργείο Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι τα self test θα παρέχονται δωρεάν στους μαθητές. Ωστόσο, σύμφωνα με το Open, τα self test μπορεί να αυξηθούν ανά περίπτωση. Αν τυχόν βρεθεί θετικό κρούσματα τότε δεν αποκλείεται να αυξηθούν τα υποχρεωτικά self test στους συμμαθητές του παιδιού, που δεν αποκλείεται να είναι και καθημερινά.

Επίσης, όπως δήλωσε η η λοιμωξιολόγος και μέλος της Επιτροπής, Ελένη Γιαμαρέλλου, μιλώντας στο MEGA, στο τραπέζι των προτάσεων για τα σχολεία έχει πέσει και η πρόταση για διενέργεια των δύο υποχρεωτικών self test εντός του σχολείου. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της περυσινής σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έκαναν το self test σπίτι τους και οι γονείς το δήλωναν στη σχετική πλατφόρμα.

«Δεν θέλουμε τα παιδιά να αρπάξουν covid, γιατί θα έχουν συνέπειες. Από τη στιγμή που θα γίνονται δύο self test για να είμαστε σίγουροι ότι είναι θετικό ή αρνητικό, νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Εχει ξανασυζητηθεί το θέμα το να γίνουν εντός του σχολείου» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γιαμαρέλλου.

Το στοίχημα του εμβολιασμού πριν από το πρώτο κουδούνι

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα της κυρίας Θεοδωρίδου για τον εμβολιασμό στα παιδιά: «Άμεσα το "κουδούνι χτυπά" για εμβολιασμό παιδιών και εφήβων» τόνισε και συνέχισε: «Ο εμβολιασμός των παιδιών 12-17 ετών συστήνεται για την προστασία του παιδιού, τη θωράκισή του ώστε να επανέλθει στο σχολείο, για τη μείωση της διασποράς του ιού, καθώς και ότι ο εμβολιασμός μειώνει την πιθανότητα μεταλλάξεων. Σημείωσε, επίσης, ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και με σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες και αναφέρθηκε τις ψυχολογικές επιπτώσεις των παιδιών και την επιβάρυνση στην υγεία τους που έχουν οι καραντίνες στα παιδιά. Ίσως ο εμβολιασμός των παιδιών να παρακινήσει και μεγαλύτερα άτομα να εμβολιαστούν προσέθεσε.

Παράλληλα ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι «οι γονείς, που έχουν παιδιά στα σχολεία και δεν τα έχουν ακόμη εμβολιάσει, έχουν ακόμη χρόνο, το επόμενο 10ήμερο-15ήμερο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους», ενώ μίλησε για την ειδική καμπάνια που ξεκινά η κυβέρνηση.

«Θα κάνουμε μία ειδική καμπάνια την επόμενη εβδομάδα, στοχευμένη στην ενημέρωση των γονιών, που έχουν παιδιά, που πηγαίνουν στο σχολείο, 12 έως 17 ετών, για να απαντήσουμε σε όλα τα εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό των ανηλίκων και να καταλάβουν πως είναι πολύ υψηλότερος ο κίνδυνος εάν νοσήσουν σε σχέση με το εάν κάνουν το εμβόλιο», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.