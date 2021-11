Απογραφή 2021: Κίνημα αρνητών δεν συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία - Χαμός στο twitter

Η άρνηση πρέπει να είναι... τάση της μόδας! Δεν εξηγείται αλλιώς. Ξέραμε για τους αρνητές του κορονοϊού, για τους αρνητές του εμβολίου, τώρα μάθαμε και τους αρνητές της απογραφής 2021! Ακόμα δεν είναι γνωστό εάν τα τρία αυτά «κινήματα» συνδέονται μεταξύ τους, όμως, ήδη στα social media, επικρατεί ένας μικρός με το trend «άρνηση απογραφής».

Η απογραφή πληθυσμού 2021 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε ολόκληρη τη χώρα μέσω 60.000 απογραφέων που από τις 22/10 έως και τις 27/11 διενεργούν τη διαδικασία της «αυτοαπογραφής» αφήνοντας χαρτιά κάτω από την πόρτα με μοναδικούς κωδικούς που στη συνέχεια συμπληρώνονται από τους πολίτες στο gov.gr.

Ετσι λοιπόν, μέσω της απογραφής που από τις 27/11 και έως τα μέσα Δεκεμβρίου θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο (πόρτα-πόρτα) για όσους δεν επιθυμούν την απογραφή μέσω διαδικτύου, καταμετράται ο πληθυσμός της Ελλάδας σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δήμο ή κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές). Παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Ωστόσο, οι «αρνητές της απογραφής», εφευρίσκουν απίθανους λόγους για να αποφύγουν τη διαδικασία, αλλά το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι δεν εξηγούν την αιτία της άρνησης! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα tweets να δίνουν και να παίρνουν, βάζοντας φωτιά στο διαδίκτυο...

Υπενθυμίζεται πως η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πάρτε μια γεύση από τον «πόλεμο» στο twitter για τους αρνητές της απογραφής...

Έλληνας. Ο μετρ της διχόνοιας.

Εκτός το #εμβολιασμενοι vs #ανεμβολίαστοι , τώρα παίζουμε και το #απογραφη vs not #απογραφη2021 .

ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.