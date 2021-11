ΕΜΑ: «Πράσινο φως» στον εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών με Pfizer

Το δρόμο για τον εμβολιασμό παιδιών 5 έως 11 ετών έναντι του κορονοϊού με το εμβόλιο της Pfizer, άνοιξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), που αποφάσισε να συστήσει την έγκρισή του. Το εμβόλιο έχει ήδη χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών ηλικίας 12 και άνω.

Στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11, η δόση θα είναι μικρότερη από αυτή που χρησιμοποιείται για τους άνω των 12 ετών. Αντί για 30 µg θα τους χορηγούνται 10 µg. Όπως και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, το εμβόλιο θα γίνεται στα παιδιά σε δύο δόσεις με απόσταση τριών εβδομάδων μεταξύ τους.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



