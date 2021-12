Μετάλλαξη Ομικρον: Το γράφημα που «δείχνει» νέα μέτρα - Προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα

Συναγερμός έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον, με πολλές χώρες να παίρνουν η μία μετά την άλλη αυστηρά μέτρα για τα Χριστούγεννα, αν και πίστευαν πως οι φετινές γιορτές θα ήταν πιο ανώδυνες. Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε μια πραγματική μάχη με τον χρόνο προκειμένου να «διαβάσει» όσο το δυνατόν καλύτερα τη νέα μετάλλαξη του ιού που σύμφωνα με τους επιστήμονες αλλάζει το πρόσωπο της πανδημίας.

Όσον αφορά στα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά στοιχεία που έχει η χώρα μας για τη νέα μετάλλαξη, η επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη για να αξιολογηθούν τα 26 νέα κρούσματα και τις επαφές τους, ώστε να ανιχνευτούν οι μεταβολές που σημειώνονται ανά περιοχή και να εξεταστεί αν υπάρχει αυξημένη τάση. Ο πρωθυπουργός πάντως ανέφερε το πρωί τα νέα μέτρα για τις γιορτές, ανακοινώνοντας δύο δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες με ισχυρή σύσταση το ένα να γίνει κατά τη διάρκεια των εορτών και το άλλο απευθείας μετά την Πρωτοχρονιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το αντικείμενο της προσοχής τους θα είναι το Λασίθι της Κρήτης, η Αττική και η Λακωνία, καθώς εκεί τα κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον είναι αυξημένα και δεν συνδέονται με ταξίδι στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα ένα νέο γράφημα του ερευνητή, Τέο Σάντερσον, στο βρετανικό Ινστιτούτο Σάνγκερ, δείχνει την καμπύλη της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων της Όμικρον στο Λονδίνο. Όπως σχολιάζει, πλέον, το 83% των κρουσμάτων στο Λονδίνο είναι Όμικρον. «Τώρα προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα» σημειώνει. Η ίδια τάση παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, όπως ο Καναδάς ή η Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη). Δείτε τα αντίστοιχα γραφήματα:

83% of cases were Omicron in London for specimens of 15 December.



Now causing five times as many cases as Delta, which has remained at similar level levels throughout December pic.twitter.com/th0bIgDb3Z