Self test και σχολεία: Πώς θα καλυφθούν οι ελλείψεις - Τι πρέπει να κάνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές

Με τα self test να έχουν καταστεί «άφαντα» πλέον σε πολλά φαρμακεία, χιλιάδες γονείς επιδίδονται τις τελευταίες ώρες σε αγώνα δρόμου προκειμένου να τα προμηθευτούν για τα παιδιά τους ώστε να είναι σε θέση να επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα. Σε πολλά φαρμακεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις, με πολλούς φαρμακοποιούς να αφήνουν αιχμές για την κεντρική διαχείριση και τις φαρμακαποθήκες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τα φαρμακεία του Λεκανοπεδίου.

Διαβάστε ακόμη: «Γκουρού» των προβλέψεων για τον κορονοϊό: «Τέλος η πανδημία τον Μάρτιο - Κατά 95% λιγότερο σοβαρή η μετάλλαξη Ομικρον»

Κυβερνητικές πηγές: Υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, αναγνωρίζει μεν την υψηλή ζήτηση, δηλώνει ωστόσο ότι τα κενά που σημειώθηκαν το προηγούμενο εικοσιτετράωρο αποκαταστάθηκαν και «υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων».Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν εξάλλου ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6 εκατ. τεστ σε 1.287.000 δικαιούχους, δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν πάρει τα τέστ που τους αναλογούν.

Τονίζουν επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.«Τα φαρμακεία σήμερα τρίτη ημέρα διάθεσης των τεστ στους δικαιούχους παραμένουν ανοιχτά έως τις 5-6μμ και συνεχίζουν τη δωρεάν διανομή σε όσους πολίτες δεν έχουν λάβει. Εκτιμάται ότι σήμερα θα μπορέσουν να διατεθούν πάνω από 1 εκ τεστ.», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Τι ισχύει για τα self test

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές όλων των βαθμίδων -εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι-, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται ως και σήμερα Σάββατο 8 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Το self-test πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο), ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο self test πρέπει να γίνει την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, ένα ακόμη τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και το τρίτο την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.

Ο έλεγχος με self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο rapid και ένα self test –όλα με δική τους επιβάρυνση– την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα το rapid τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και self τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1).

Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας για τα self test

«Από την Τετάρτη 5/1 ως το Σάββατο δόθηκαν περισσότερα από 6,7 εκ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση στο νέο πρωτόκολλο. Την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί, λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες.

Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν σελφ τεστ, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα σελφ-τεστ. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με σελφ τεστ για το άνοιγμα της Δευτέρας».

Επί τόπου στα σχολεία τα self test

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open TV ο γγ του υπ. Παιδείας επικοινώνησε με τους διευθυντές εκπαίδευσης προκειμένου να ενημέρωσουν τους διευθυντές των σχολείων να διαθέσουν οι ίδιοι τα self test σε όσους μαθητές και καθηγητές δεν κατάφεραν να προμηθευτούν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενημερώθηκαν να βρίσκονται νωρίς, από τις 7 το πρωί στο σχολείο, για να γίνουν οι απαιραίτητες προμηθεύσουν από τα αποθέματα που έχουν τα σχολεία, με τα self test όσους δεν πήραν.

Μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο Θανάσης Παπαθανάσης, περιέγραψε στο iefimerida τι συνέβη. «Από την Παρασκευή το βράδυ υπήρξαν οι πρώτες ελλείψεις στα δωρεαν self test που έπρεπε να δώσουμε σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, σε πολλά φαρμακεία της χώρας. Σήμερα το πρωι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα καθώς τα περισσότερα φαρμακεία δεν είχαν διαθέσιμα self test, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί πολύς κόσμος ψάχνοντας από φαρμακείο σε φαρμακείο. Το μεσημέρι μας δόθηκε οδηγία από την πολιτεία να προμηθευτούν τα φαρμακεία και άλλα self test, αλλά ήταν προγραμματισμένο στις 5 το απόγευμα η πλατφόρμα να κλείσει, όποτε κάποιοι μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν πρόλαβαν να τα προμηθευτούν».

Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; Για πόσο καιρό προβλέπεται καραντίνα; Πότε και με ποιους όρους επιστρέφει στο σχολείο;

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και (β) με αρνητικό σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.

Τι θα γίνεται αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; Για πόσο καιρό προβλέπεται καραντίνα; Πότε και με ποιους όρους επιστρέφει στο σχολείο;

Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και (β) με αρνητικό σελφ τεστ για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ ή ράπιντ τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.