Self test στα σχολεία: Πότε το κάνουν οι μαθητές - Τι προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

Με τη δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία των self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς συνεχίζεται η είσοδος στα σχολεία λόγω της μετάλλαξης Ομικρον και των κρουσμάτων κορονοϊού.

Οπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές, εμβολιασμένοι και όχι, αλλά και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη προμηθευτεί πέντε δωρεάν self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 21 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι:

το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Παρασκευής (14/1).

ΕΟΔΥ: Αναλυτικός οδηγός για την προσέλευση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον πρόσφατο οδηγό που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα προσέρχονται στα σχολεία με τρία self test που θα έχουν πραγματοποιηθεί εντός 24ώρου.

Aπό 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν δύο self test 24ώρου την εβδομάδα.

Εάν το self test βγει θετικό, τότε θα πρέπει να πραγματοποιείται rapid test μέσα στις επόμενες 24 ώρες και εφόσον αυτό είναι θετικό τότε το κρούσμα θα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση που το rapid test είναι αρνητικό, τότε επιστρέφει κανονικά στο σχολείο.

Aνεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα πρέπει να κάνουν δύο rapid test ή PCR εντός 48ωρου και ένα self test εντός 24ωρου.

Από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα κάνουν δύο rapid test ή PCR 48ωρου. Εάν το PCR βγει θετικό, τότε το κρούσματα απομονώνεται και εκδίδει κανονικά πιστοποιητικό. Εάν το rapid test βγει θετικό, πάλι απομονώνεται το κρούσμα, ωστόσο απαιτείται και θετικό PCR για να εκδοθεί το πιστοποιητικό νόσησης.

Αντιμετώπιση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματoς

Εφόσον μαθητής ή εκπαιδευτικός βρεθεί θετικός στον κορoνοϊό σε εργαστηριακό έλεγχο, τίθεται σε απομόνωση για τουλάχιστον πέντε ημέρες ανεξαρτήτως ιστορικού νόσου ή εμβολιασμού.

Προϋποθέσεις επιστροφής στο σχολείο

Όσοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών εφόσον πληρούνται τα εξής κλινικά και διαγνωστικά κριτήρια:

Άτομα με συμπτώματα

Δεν εμφανίζουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και έχουν βελτίωση των συμπτωμάτων

Δεν εμφανίζουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και έχουν βελτίωση των συμπτωμάτων

Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα

Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό πρέπει να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα

Ασυμπτωματικά άτομα

Όσοι δεν διαγνωστεί θετικοί χωρίς να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών εφόσον πληρούνται τα εξής διαγνωστικά κριτήρια:

Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό επιστρέφουν με αρνητικό self test την έκτη ημέρα.

Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι για την την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον δέκα ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα.

Αντιμετώπιση στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος

Α. Σχολικές επαφές

Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ

Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου τριμήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:

Παρέχεται ένα self test, επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test. Συνολικά διενεργούνται 3 self test σε διάστημα 5 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό:

Παρέχονται 2 rapid test και 1 self test , επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test των μαθητών και rapid test των εκπαιδευτικών/λοιπού προσωπικού. Συνολικά διενεργούνται καθημερινά τεστ σε διάστημα 5 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, ως εξής: o Μαθητές/τριες: τις ημέρες 0-1 και 5: rapid test και τις ημέρες 2,3 και 4: self test. Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: τις ημέρες 0-1, 2, 4 και 5: rapid test και την ημέρα 3: self test.

Β. Ενδοοικογενειακές επαφές

Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες Υποβάλλονται σε τεστ

Μαθητές/τριες: Παρέχεται 1 self test , επιπλέον των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων self test. Συνολικά διενεργούνται 3 self test σε διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: Υποβάλλονται σε rapid test ή PCR την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου τριμήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσωπικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα άνω των έξι μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J σε διάστημα άνω των 2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

Καραντίνα για 5 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα

Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα σε self test οι μαθητές/τριες και rapid test ή PCR οι εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό που διενεργείται την 5η ημέρα από την τελευταία επαφή με του κρούσμα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί.

O ΕΟΔΥ σημειώνει ότι για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.