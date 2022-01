Κακοκαιρία Ελπίς: Δορυφορική φωτογραφία δείχνει την χιονισμένη Αθήνα και την Αττική Οδό

Μία φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίς έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Στη φωτογραφία φαίνεται και η Αττική Οδός στην οποία παγιδεύτηκαν εκατοντάδες οδηγοί.

Τη φωτογραφία τράβηξε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2, ο οποίος διαθέτει μια κάμερα υψηλής ανάλυσης. O ESA επισημαίνει ότι «μια ασυνήθιστη χιονοκαταιγίδα σκέπασε τμήματα της Τουρκίας και της Ελλάδας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, χάος στους δρόμους και ματαιώσεις πτήσεων». Αναφέρει ακόμη ότι «πολύ χιόνι έπεσε στην ελληνική πρωτεύουσα για περισσότερες από 12 ώρες στις 24 Ιανουαρίου, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς αυτοκινήτων ακινητοποιημένους στην Αττική Οδό, με όσους δεν διασώθηκαν, να πρέπει να υπομείνουν θερμοκρασίες έως -14 βαθμούς, καθώς η νύχτα έπεφτε».

An unusual snowstorm has blanketed parts of #Turkey and #Greece, causing power cuts and chaos on the roads and flight cancellations.

This @CopernicusEU #Sentinel2 image of #Athens was captured yesterday 🌨 pic.twitter.com/xJyd6EgegZ