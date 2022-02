Γλυκά Νερά: Η δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο έγινε ντοκιμαντέρ στη Βρετανία

Πρεμιέρα έκανε στη Βρετανία το ντοκιμαντέρ για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, τη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στο βράδυ της 11ης Μαΐου του 2021. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» ασχολείται με την έρευνα που οδήγησε στο να λάμψει η σκοτεινή αλήθεια αφού η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, δίπλα στη μόλις 11 μηνών κόρη της.

Ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ισχυρίστηκε αρχικά πως μπήκαν ληστές στο σπίτι τους σκοτώνοντας τη σύζυγό του και το σκυλί τους, δένοντας παράλληλα, τον εαυτό του σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Και αφού «έπαιξε θέατρο» για 37 ημέρες, ομολόγησε τελικά πως εκείνος έκανε το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, δολοφονώντας την 20χρονη Καρολάιν.



Ο 33χρονος πιλότος αρχικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι τους, αλλά, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, παραδέχθηκε ότι διέπραξε τη δολοφονία της. «Δεν μπορώ να το περιγράψω, ελπίζω να μην συμβεί αυτό σε κανέναν άλλον. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και θα τους πιάσει. Ελπίζω αυτό που πέρασε η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην ξανασυμβεί σε κανέναν», είχε δηλώσει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, πριν γίνει η σύλληψή του από την Ελληνική Αστυνομία η οποία δεν βρήκε κανένα ίχνος της συμμορίας που ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο σπίτι.

Σημειώνεται πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολόγησε ότι έπνιξε τη γυναίκα του, στη συνέχεια οργάνωσε την ψεύτικη ληστεία και σκότωσε τον σκύλο τους. Ο δράστης της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά παραμένει προφυλακιστέος περιμένοντας να γίνει η δίκη του. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, πιλότος ελικοπτέρου, πιστεύεται, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, ότι ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Λίβερπουλ. Παντρεύτηκε την Καρολάιν Κράουτς τον Μάιο του 2018 αφού γνωρίστηκαν οι δύο τους, ενώ ήταν σε διακοπές στην Αλόννησο. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην εξιχνίαση της συζυγοκτονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο και όχι μόνο.