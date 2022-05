Κώστας Κωστόπουλος: Η νέα ανάρτηση του σκηνοθέτη μετά την καταγγελία για βιασμό - «Προσπάθεια διασυρμού μου»

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η είδηση ότι ο Κώστας Κωστόπουλος, μέχρι πρότινος σκηνοθέτης της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Σασμός», δέχθηκε κατηγορία για βιασμό από την ηθοποιό, Έλενα Αθανασοπούλου, αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook.

Διαβάστε ακόμη: Σασμός: Η απάντηση του Alpha για το μέλλον της σειράς μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου

Πιο συγκεκριμένα ο Κώστας Κωστόπουλος έγραψε: «Από την πρώτη στιγμή αυτής της αδιανόητης περιπέτειας ξεκαθάρισα ότι δεν θα εμπλακώ σε κανενός είδους δημόσια αντιπαράθεση με τη "μηνύτρια" και θα περιμένω με σεβασμό τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η μηνύτρια, όμως, επιλέγει σχεδόν καθημερινά να αναπαράγει την εις βάρος μου "καταγγελία", με κωμικά βίντεο, αναρτήσεις στα social media και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως αυτή η προσπάθεια διασυρμού μου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Σήμερα το πρωί, ο δικηγόρος μου κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτηση για επίσπευση των νόμιμων διαδικασιών και διερεύνηση της υπόθεσης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Ελπίζω, έτσι, ότι σύντομα θα μου δοθεί η δυνατότητα να αποκαταστήσω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση».

Η καταγγελία της Ελενας Αθανασοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3/5, η ηθοποιός Ελενα Αθανασοπούλου κατήγγειλε γνωστό σκηνοθέτη για βιασμό, δίχως ωστόσο να τον κατονομάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πενθώ για το κορίτσι που ήμουν τότε».

Video Loading...

Ποιος είναι ο Κώστας Κωστόπουλος

Ο Κώστας Κωστόπουλος είναι σκηνοθέτης, Coach, N.L.P Practitioner. Γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε και ζει στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει και προπονεί ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε σχολές υποκριτικής, σε κρατικά και ιδιωτικά ΙΕΚ, μεταφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του από τα 25 χρόνια εργασίας στην ελληνική τηλεόραση, συνδυάζοντας συγχρόνως πρακτικές Coaching και εργαλεία Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.

Διδάσκει την μέθοδο του Πανεπιστημίου USC School of Cinematatic Art L.A. ‘Nina Foch Course’. Είναι πιστοποιημένος Practitioner από τα: American Board of N.L.P Association, Time Line Therapy Association, Hypnotherapy Association και έχει ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα Coaching ‘Advanced Diploma in Personal & Executive Coaching’ από το Kingstown College.

Oλοκλήρωσε τις σπουδές του στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση στην σχολή Λ. Σταυράκου (1987). Έχει μαθητεύσει ως βοηθός δίπλα στους σκηνοθέτες Ερρίκο Ανδρέου, Νίκο Φώσκολο, Γιώργο Aγαθονικιάδη, Κώστα Κουτσομήτη, Μανούσο Μανουσάκη. (1988 – 1994)

Έχει συνεργαστεί με σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων ηθοποιών, έχοντας υπηρετήσει όλα τα είδη των τηλεοπτικών σειρών: αστυνομικές, κοινωνικές, κωμωδίες, δραματικές, ντοκιμαντέρ. Έχει σκηνοθετήσει στις σειρές: Tμήμα Hθών, Δρόμοι της πόλης, Φτερά του Έρωτα, Ποτέ Δεν Είναι Αργά, Αντίστροφη Μέτρηση, Κάτω Από την Ακρόπολη, Απόσταση Αναπνοής, Βέρα στο Δεξί, Λόλα, Κάρμα. Φέτος σκηνοθετούσε τη μεγάλη επιτυχία του Alpha «Σασμός», από την οποία παραιτείται μέχρι να ξεκαθαρίσει νομικά η υπόθεση με την καταγγελία για βιασμό.