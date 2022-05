Συναγερμός και στην Ελλάδα για την ευλογιά των πιθήκων - «Ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση», λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Την προσοχή για επαυξημένη επαγρύπνηση εφιστά ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με την εξάπλωση της «ευλογιάς των πιθήκων» η οποία παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρία σημεία που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βάση τόσο επιστήμονες όσο και πολίτες

Ο καθηγητής σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στο παρελθόν), πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου».

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box» υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς». «Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση» κατέληξε ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Κρούσματα σε τρεις χώρες της Ευρώπης

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η «ευλογιά των πιθήκων» καθώς μετά τη Βρετανία, κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έξι άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στην Πορτογαλία και περισσότεροι από 12 είναι ύποπτα κρούσματα, όπως δήλωσαν οι υγειονομικές Αρχές της χώρας. Η Ισπανία έχει υπό επιτήρηση οκτώ άτομα, ενώ πραγματοποιούνται δοκιμές για την επιβεβαίωση του ιού.

Στη Βρετανία βρέθηκαν ακόμα τέσσερα άτομα με την «ευλογιά των πιθήκων» και ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε επτά. Οι υγειονομικές Αρχές της Βρετανίας δήλωσαν μάλιστα πως γιατροί και νοσοκόμες θα παροτρύνονται να φορούν επιπλέον εξοπλισμό ατομικής προστασίας όταν εξετάζουν ασθενείς με νέο εξάνθημα, ενώ όσοι ασθενείς έχουν συμπτώματα θα πρέπει να τηλεφωνούν πριν πάνε σε νοσοκομεία.

Ευλογιά των πιθήκων: Τα συμπτώματα

Η «ευλογιά των πιθήκων» οφείλει το όνομά της στην προέλευσή της από το ζώο, αλλά συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από επαφή με τρωκτικά όπως οι αρουραίοι και τα ποντίκια. Αυτά μεταδίδουν τη νόσο μέσω των σωματικών υγρών τους, με το αίμα, τις φουσκάλες και τα κόπρανα να λειτουργούν ως παράγοντες μετάδοσης. Πρόκειται για μία σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία σκοτώνει έως και 1 στους 10 από τους μολυσμένους και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ των ανθρώπων μεταδίδεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σωματικών υγρών.

Το εξάνθημα εμφανίζονται αρχικά στο πρόσωπο πριν εξαπλωθούν αλλού και μπορεί να μοιάζουν με ανεμοβλογιά. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν: