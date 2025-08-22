10 ονειρεμένα ξενοδοχεία μέσα στο νερό για να επισκεφτείτε σε όλο τον κόσμο

Εικόνες που μοιάζουν με screen saver στον υπολογιστή και μπορούν να μας κάνουν να ονειρευτούμε μακρινά ταξίδια, ζωντανεύουν στην πραγματικότητα σε πολλά μέρη του πλανήτη.

Ονειρεμένα ξενοδοχεία με πλωτά μπάνγκαλοους μέσα στα τιρκουάζ νερά, με λευκή άμμο και φοινικόδεντρα, αποτελούν ένα σκηνικό που καταφέρνει να μαγεύει ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης ακόμα και μέσα από τις σελίδες ενός περιοδικού.

Τα τελευταία χρόνια, οι βίλες σε εξωτικούς προορισμούς έχουν μετατραπεί από εντυπωσιακά σε υπερπολυτελή θέρετρα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγο πιο οικονομικές τους εκδοχές.

Αν και όλοι στο μυαλό μας έχουμε τις Μαλδίβες, στην Γαλλική Πολυνησία, τα αντίστοιχα ξενοδοχεία ανέρχονται περίπου στα 1.000, από το Μουρέα μέχρι το Ρανγκιρόα και το Μπόρα Μπόρα.

