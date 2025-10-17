10 πράγματα που δεν γνωρίζατε για την Ισλανδία

Η Ισλανδία, γνωστή ως η «γη της φωτιάς και του πάγου», μοιάζει να ανήκει σε έναν άλλο κόσμο. Παγετώνες που λάμπουν στο φως του ήλιου, ενεργά ηφαίστεια που εκπέμπουν θερμότητα από τα βάθη της γης και το Βόρειο Σέλας που φωτίζει τον ουρανό τις νύχτες, συνθέτουν το μαγευτικό σκηνικό της.

Ωστόσο, πέρα από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, η Ισλανδία κρύβει ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και ιδιαιτερότητες που την κάνουν μοναδική.

Μπορεί να έχετε ακούσει ότι δεν υπάρχουν McDonald’s στην Ισλανδία ή ότι υπάρχουν περισσότερα πρόβατα από ανθρώπους, ωστόσο εμείς βρήκαμε δέκα πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για αυτή τη χώρα που βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης.

