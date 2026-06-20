10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε στην Κοπεγχάγη

Από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Κοπεγχάγη είναι γνωστή για την ποδηλατική κουλτούρα της, τη γαστρονομική σκηνή της και την υψηλή ποιότητα ζωής που προσφέρει.
Πριν οργανώσετε το ταξίδι σας στην πρωτεύουσα της Δανίας, αξίζει να σημειώσετε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που θα κάνουν τη διαμονή σας πιο εύκολη και ευχάριστη.
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