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10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε στην Κοπεγχάγη

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις και την επίσκεψή σας στην πρωτεύουσα της Δανίας.

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Κοπεγχάγη
Κοπεγχάγη | Shutterstock
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Από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Κοπεγχάγη είναι γνωστή για την ποδηλατική κουλτούρα της, τη γαστρονομική σκηνή της και την υψηλή ποιότητα ζωής που προσφέρει.

Πριν οργανώσετε το ταξίδι σας στην πρωτεύουσα της Δανίας, αξίζει να σημειώσετε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που θα κάνουν τη διαμονή σας πιο εύκολη και ευχάριστη. 

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