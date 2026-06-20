Διαδοχικοί σεισμοί στην Κρήτη: Περιπολίες από πυροσβέστες στο νησί - Η πρώτη εκτίμηση Παπαδόπουλου

Δύο απανωτοί ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητοί σε όλη την Κρήτη.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες λύσεις Γεωδυναμικό Ινστιτούτο οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 12:31 και 12:37 στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε σχετικά πως «Ισχυρός επιφανειακός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ=5.3 στο θαλάσσιο χώρο στα ανατολικά της Γαύδου πριν λίγα λεπτά.

Προηγήθηκε δυνατός προσεισμός Μ4.6. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν».

Σεισμοί στην Κρήτη - Τα μέτρα των αρχών

Αυτήν την ώρα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ μέρα τις σεισμικές δονήσεις έκλεισε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς. 566 επισκέπτες βρίσκονταν στο φαράγγι την ώρα των σεισμικών δονήσεων.

Το προσωπικό αντέδρασε γρήγορα και ψύχραιμα. Αμέσως γύρισε πίσω όσους επισκέπτες είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο, περίπου 100 στον αριθμό, ενώ τους υπόλοιπους που βρισκόταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς, με την καθοδήγηση των υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, τους οδηγούν προς τη νότια έξοδο αυτήν της Αγίας Ρουμέλης.

Σεισμοί στην Κρήτη: Από το ίδιο ρήγμα και οι δύο δονήσεις

Στο ΕΡΤnews μίλησε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και υπογράμμισε αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις:

«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους».

Δήλωσε επίσης ότι και τα δύο γεγονότα προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.

«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους. Αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπήρχε κάποια ένδειξη για κίνδυνο υποστήριξε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να προμήνυε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Γαύδου.

Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα».

Θέλοντας ωστόσο να καθησυχάσει τους κατοίκους τόνισε ότι «στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο».