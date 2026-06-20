Η σφαγή σε ντίσκο του Πειραιά από το 1991: Έγινε για ένα... σκούντημα

Eίμαστε στο 1991, ακόμα στην Αθήνα και τον Πειραιά η λέξη «ντισκοτέκ» είναι κάτι της μόδας, κάτι που δένει τους 20χρονους της εποχής με τις πρώτες τους εξόδους, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980.

Οι 20άρηδες λοιπόν, αυτοί που δεν θέλουν να κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και να παρακολουθούν την αναλυτική, λεπτό προς λεπτό μετάδοση του Πολέμου στον Περσικό, με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ, το Ιρακ και το Κουβέιτ, έκλειναν την τηλεόραση και έβγαιναν έξω, σε έναν κόσμο που ήταν γεμάτος από καταστήματα με δίσκους και ηχεία που έπαιζαν μουσική δυνατά και μπαρ με ουίσκι, βότκα και άλλα ποτά που λειτουργούσαν σαν το απόλυτο αξεσουάρι για προσωρινές αμνησίες.

Σε αυτή την εποχη λοιπόν, στο Μικρολίμανο του Πειραιά (τότε οι εφημερίδες το αποκαλούσαν Τουρκολίμανο), εκεί όπου συμβαίνει ένα τρομακτικό έγκλημα, ανάμεσα σε δύο θαμώνες ντισκοτέκ.

Οι λεκέδες απο το μαχαίρι του δράστη βάφουν το dancefloor και αυτός ο δίσκος του Dr Alban ξαφνικά παίζει ολοένα και πιο αργά. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν, μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 1991, σε μια ντισκοτέκ στο Μικρολίμανο του Πειραιά;

Ήταν ξημερώματα Κυριακής 25 Φεβρουαρίου, σε μια ντίσκο γεμάτη κόσμο. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος προσπαθούσε να μετακινηθεί στο πλήθος. Ξαφνικά σκούντηξε κάποιον θαμώνα.

Εκείνος νευρίασε και του ζήτησε το λόγο. «Τόσος κόσμος είναι εδώ μέσα ρε φίλε, τι θέλεις να γίνει;» είπε ο Παναγιώτης. Έγινε καυγάς, με έντονα λόγια. Ο Αλέκος Γιαννουλάτος, φίλος του Παναγιώτη, παρατηρούσε τον καυγά και έτρεξε προς το μέρος του.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής.

«Μετά από λίγο αισθάνθηκα κάτι τσιμπήματα στον αριστερό μηρό! Δεν κατάλαβα άπό τι ήταν. Σε λίγο όμως είδα αίματα στο παντελόνι μου, λερώθηκα από τα αίματα που είχαν αρχίσει να τρέχουν. Την ίδια στιγμή είδα τον Παναγή να σωριάζεται στην πίστα! Δεν κατάλαβε κανείς τι είχε πάθει, πέρασε κάμποση ώρα» δήλωσε αργότερα ο Γιαννουλάτος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, ο άγνωστος είχε μαχαιρώσει τον Παναγιώτη στην καρδιά. Είχε παραμείνει καθηλωμένος στο ίδιο σημείο για τουλάχιστον μισή ώρα, μέχρι να γίνει αντιληπτό από τους θαμώνες της ντισκοτέκ τι είχε συμβεί.

Ο Γιαννουλάτος είχε δεχτεί κι εκείνος επίθεση με μαχαίρι από τον άγνωστο. Οι δύο φίλοι διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να δει το ξημέρωμα της Κυριακής. Ο 23χρονος νέος ζούσε στην Δραπετσώνα με την 80χρονη γιαγιά του.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης της ντίσκο ομολογεί με θυμό «ντρέπομαι που κάνω αυτή τη δουλειά! Έχω κι εγώ τρία παιδιά. Και σκέφτομαι τα σφηνάκια που ποτίζονται οι νέοι και οι νέες μας σήμερα». Ήταν λίγο αργά για κροκοδείλια δάκρια.