Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός.

«Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω» είπε στους δημοσιογράφους στην Ιρλανδία, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού παρακολούθησε ένα τουρνουά γκολφ στο Ντούνμπεγκ και μίλησε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν και τον Σέιν Λόουρι, τον παίκτη που κέρδισε το Open της Ιρλανδίας, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «άρει» τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για αυτήν την απρόσμενη ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ιρλανδία, κατέληξαν το καλοκαίρι του 2025 σε μια εμπορική συμφωνία που ορίζει ως ανώτατο όριο το 15% για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ασαφές παραμένει και το πότε θα τερματιστούν οι δασμοί στο ιρλανδέζικο ουίσκι.