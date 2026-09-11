11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ τιμούν τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης - «Οι νέοι θέλουν να μάθουν»

ΟΙ ΗΠΑ τιμούν σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 11ης Σεπτέμβρη, προκειμένου να διατηρηθεί η μνήμη ζωντανή 25 χρόνια μετά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί σε μια τελετή στο Πεντάγωνο και όχι στη Νέα Υόρκη όπου οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου προκάλεσαν τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τους συνολικά 2.977 νεκρούς εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέφυγε να επισκεφθεί το “Ground Zero” επειδή δεν επιτρέπεται να εκφωνήσει ομιλία εκεί, αφού μόνο οι οικογένειες των θυμάτων παίρνουν τον λόγο στον τελετή. Ο ίδιος ωστόσο απάντησε ότι η εφημερίδα «επινόησε» αυτή τη δικαιολογία.

Παρών στο Μανχάταν θα είναι ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς και οι τέσσερις εν ζωή πρώην πρόεδροι: οι Δημοκρατικοί Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον και ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Ου. Μπους, επί προεδρίας του οποίου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Πλέον, οι ΗΠΑ αριθμούν «σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς που δεν είχαν ακόμη γεννηθεί ή ήταν πολύ μικροί για να θυμούνται» τα γεγονότα, είπε η Μπεθ Χίλμαν, η πρόεδρος του Μουσείου-Μνημείου της 11ης Σεπτεμβρίου.

Οι νέοι θέλουν να μάθουν

Αφού επέμενε επί χρόνια ότι το καθήκον ήταν να διαφυλάξει τη μνήμη, το ίδρυμα αυτό επικεντρώνει πλέον τις προσπάθειές του στην εκπαίδευση των νέων και καταφεύγει σε εκπαιδευμένους αυτόπτες μάρτυρες για να αφηγηθούν τα γεγονότα σε εκείνους που τα γνωρίζουν μόνο από ιστορήσεις των γονιών τους ή από το σχολείο.

«Ακόμη και για εκείνους που δεν βρίσκονταν εκεί αλλά είχαν γεννηθεί τότε, είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβουν έτσι το μέγεθος των όσων συνέβησαν. Για την επόμενη γενιά, είναι πιο περίπλοκο», είπε ο Λόγκαν Μίλερ, 32 ετών, ο οποίος έχασε τον θείο και τον παππού του στις επιθέσεις.

Ο Μίλερ είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που αφηγούνται τις εμπειρίες τους, είτε στο μουσείο (2,4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως) είτε μέσω βιντεοσκοπημένων αναρτήσεων.

Οι νέοι «έχουν μεγαλύτερη περιέργεια» και «κάνουν περισσότερες ερωτήσεις» από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που συχνά δεν τολμούν να τον ρωτήσουν κάτι, γιατί φοβούνται μήπως του ξυπνήσουν οδυνηρές αναμνήσεις.

«Εδώ δεν είχα γεννηθεί τότε όμως θεωρώ σημαντικό να βρεθώ εκεί, να κάνω αυτό το ταξίδι. Ο πατέρας μου θυμάται καλά εκείνη την ημέρα και τι έκανε εκείνη την ώρα. Πιστεύω ότι η ιστορία πρέπει να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά», είπε ο Χιλιανός Ιγκνάσιο Γκαέτε, 22 ετών, που πήγε πρόσφατα να επισκεφθεί το μουσείο και το μνημείο.

«Η νέα γενιά ζει σήμερα στους φρενήρεις ρυθμούς των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να σταματήσουμε τους νέους και να τους πούμε: Ελάτε εδώ, να ζήσετε αυτήν την εμπειρία», σχολίασε η 61χρονη Χόλι Κάφκα από το Σικάγο.