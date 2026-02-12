Ο επικεφαλής του Instagram υπερασπίστηκε την πλατφόρμα του απέναντι στις κατηγορίες ότι προκάλεσε βλάβες στην ψυχική υγεία ανηλίκων. Στο δικαστήριο της Καλιφόρνια υποστήριξε, ότι ακόμη και η φαινομενικά υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ισοδυναμεί με εθισμό.

Ο Άνταμ Μοσέρι, που ηγείται του Instagram εδώ και οκτώ χρόνια, κατέθεσε στη δίκη-ορόσημο που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες, αποτελώντας το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος που εμφανίζεται στο δικαστήριο.

Όπως μεταδίδει το BBC, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Οι δικηγόροι της Meta, στην οποία ανήκει το Instagram, υποστήριξαν ότι η βασική ενάγουσα, γνωστή με τα αρχικά K.G.M., επηρεάστηκε από άλλους παράγοντες στη ζωή της και όχι από το Instagram.

Στην αγωγή κατονομάζεται επίσης το YouTube, ενώ το Snapchat και το TikTok κατέληξαν σε συμβιβασμό, πριν από την έναρξη της δίκης.

Ο Μοσέρι είναι από τα κορυφαία στελέχη της Meta, η οποία κατέχει επίσης το Facebook και το WhatsApp.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ένορκοι θα πρέπει να εξετάσουν αν το Instagram αποτέλεσε ουσιώδη παράγοντα στα προβλήματα ψυχικής υγείας της ενάγουσας, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν πως αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες πολύ πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην αρχή της κατάθεσής του, συμφώνησε με τη γενική θέση που διατύπωσε ο Μαρκ Λανιέ, βασικός δικηγόρος της K.G.M., ότι το Instagram οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών του, ιδίως των νέων.

Ωστόσο, ο Μοσέρι δήλωσε πως δεν θεωρεί εφικτό να προσδιοριστεί πόση χρήση του Instagram είναι υπερβολική.

Το αν η χρήση αποτελεί πρόβλημα είναι «προσωπικό ζήτημα», είπε, εξηγώντας ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί το Instagram «περισσότερο από εσένα και να αισθάνεται καλά».

«Είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ κλινικού εθισμού και προβληματικής χρήσης», πρόσθεσε.

«Είμαι βέβαιος ότι έχω πει πως “εθίστηκα” σε μια σειρά του Netflix όταν την παρακολούθησα μέχρι αργά ένα βράδυ, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το ίδιο με τον κλινικό εθισμό».

Παράλληλα, επανειλημμένα τόνισε ότι δεν είναι ειδικός σε θέματα εθισμού, απαντώντας στις ερωτήσεις του Λανιέ.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε εσωτερική έρευνα της Meta, στην οποία 269.000 χρήστες του Instagram ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους και το 60% δήλωσε ότι είχε δει ή βιώσει εκφοβισμό την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι η K.G.M. είχε υποβάλει περισσότερες από 300 αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού στην πλατφόρμα και ρώτησε τον Μοσέρι αν το γνώριζε.

Ο Μοσέρι απάντησε πως δεν ήταν ενήμερος.

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ημερήσια χρήση του Instagram από την K.G.M. έφτασε τις 16 ώρες, απάντησε: «Αυτό ακούγεται σαν προβληματική χρήση», χωρίς ωστόσο να το χαρακτηρίσει εθισμό.

Ο Μοσέρι ερωτήθηκε επίσης για ανταλλαγή email το 2019 μεταξύ στελεχών της Meta, όπου συζητήθηκαν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από λειτουργία που επέτρεπε στους χρήστες να αλλάζουν την εμφάνισή τους σε φωτογραφίες.

Μεταξύ όσων εξέφρασαν ανησυχίες ήταν και ο Νικ Κλεγκ, πρώην επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της Meta και πρώην βουλευτής, ο οποίος είχε επισημάνει ότι η εταιρεία θα μπορούσε «δικαίως να κατηγορηθεί ότι βάζει την ανάπτυξη πάνω από την ευθύνη», με αρνητικές συνέπειες για τη φήμη της.

Ο Μοσέρι ανέφερε ότι η εταιρεία αποφάσισε τελικά να απαγορεύσει φίλτρα που υπερέβαιναν την απλή προσομοίωση μακιγιάζ.

Όταν ο Λανιέ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, ο Μοσέρι παραδέχθηκε ότι η απαγόρευση «τροποποιήθηκε», αρνούμενος ωστόσο ότι καταργήθηκε πλήρως.

Η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το Snapchat και το TikTok, αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές από οικογένειες, εισαγγελείς πολιτειών και σχολικές περιφέρειες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, ο Μοσέρι βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος συγκεντρωμένων – παρατηρητών, διαδηλωτών και γονέων που δεν εμπλέκονται στη δίκη, αλλά υποστηρίζουν ότι έχουν δει τα παιδιά τους να υποφέρουν από αυτό που θεωρούν εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαριάνο Τζανίν από το Λονδίνο είναι ένας από αυτούς. Κρατώντας φωτογραφία της κόρης του Μία, η οποία αυτοκτόνησε το 2021 σε ηλικία 14 ετών, δήλωσε ότι ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει τη δίκη και να στηρίξει την ιδέα περιορισμού της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

«Αν άλλαζαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά», είπε. «Πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά. Έχουν την τεχνολογία, έχουν τους πόρους».

Μεταξύ των άλλων υψηλόβαθμων στελεχών που αναμένεται να καταθέσουν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και ο επικεφαλής του YouTube, Νιλ Μόχαν.