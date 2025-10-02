Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές του Κράνφορντ, Νιου Τζέρσεϊ, για τον θάνατο της 17χρονης Ελληνικής καταγωγής Μαρίας Νιώτης και της συνομήλικής της Ισαμπέλα Σάλας, τις οποίες παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε. Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Γκάργουντ, συνελήφθη κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 17χρονος εμφανιζόταν συχνά τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μίας εκ των θυμάτων, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι επρόκειτο για υπόθεση παρενόχλησης.
Συγγενείς και φίλοι των κοριτσιών ανέφεραν ότι τα θύματα γνώριζαν τον δράστη, ενώ είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα εις βάρος του έπειτα από καταγγελίες για καταδίωξη και παρενόχληση.
Το μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο 17χρονος παρέσυρε τις δύο μαθήτριες και τράπηκε σε φυγή χωρίς να σταματήσει. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψαν λίγες ώρες αργότερα.
Η τραγωδία βύθισε στο πένθος την τοπική κοινότητα του Κράνφορντ, όπου κάτοικοι, συγγενείς και συμμαθητές συγκεντρώθηκαν από το ίδιο βράδυ στο σημείο του δυστυχήματος αφήνοντας λουλούδια και κεριά.
Την Τρίτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, που θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων.
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ιστορική αλλαγή για την ΕΡΤ2: Το νέο όνομα και η απρόσμενη φυσιογνωμία
- Η αλλαγή που συζητιέται για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Πώς θα ανέβει η τηλεθέαση
- Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.