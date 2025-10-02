Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές του Κράνφορντ, Νιου Τζέρσεϊ, για τον θάνατο της 17χρονης Ελληνικής καταγωγής Μαρίας Νιώτης και της συνομήλικής της Ισαμπέλα Σάλας, τις οποίες παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε. Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Γκάργουντ, συνελήφθη κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 17χρονος εμφανιζόταν συχνά τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μίας εκ των θυμάτων, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι επρόκειτο για υπόθεση παρενόχλησης.

Συγγενείς και φίλοι των κοριτσιών ανέφεραν ότι τα θύματα γνώριζαν τον δράστη, ενώ είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα εις βάρος του έπειτα από καταγγελίες για καταδίωξη και παρενόχληση.

Το μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο 17χρονος παρέσυρε τις δύο μαθήτριες και τράπηκε σε φυγή χωρίς να σταματήσει. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψαν λίγες ώρες αργότερα.

Η τραγωδία βύθισε στο πένθος την τοπική κοινότητα του Κράνφορντ, όπου κάτοικοι, συγγενείς και συμμαθητές συγκεντρώθηκαν από το ίδιο βράδυ στο σημείο του δυστυχήματος αφήνοντας λουλούδια και κεριά.

Την Τρίτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, που θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων.