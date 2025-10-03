200 χρόνια χωρίς εκτέλεση γυναίκας: Η υπόθεση της θανατοποινίτισσας που θα θανατωθεί σε έναν χρόνο

Περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά το έγκλημα που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, η Κρίστα Γκέιλ Πάικ -η μοναδική γυναίκα στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στο Τενεσί- έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αν συμβεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στην πολιτεία εδώ και δύο αιώνες και μόλις η 19η στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Ήταν 12 Ιανουαρίου 1995, όταν η 18χρονη τότε Πάικ, μαζί με δύο συνεργούς, οδήγησε την 19χρονη Κολίν Σλέμερ σε ένα δάσος στο Νόξβιλ. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο ως «αδιανόητη κτηνωδία».

Το σώμα της Σλέμερ βρέθηκε την επόμενη μέρα: χτυπημένο, μαχαιρωμένο, με μια πεντάλφα χαραγμένη στο στήθος της.

Από έφηβη σε θανατοποινίτισσα

Η Πάικ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και οδηγήθηκε στη θανατική ποινή. Ο φίλος της, Ταντάριλ Σιπ, καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ η φίλη της, Σαντόλα Πίτερσον, που παρακολουθούσε την επίθεση, καταδικάστηκε με αναστολή. Η υπόθεση έγινε σύμβολο της σπανιότητας με την οποία γυναίκες καταδικάζονται σε θάνατο: από το 1976, μόλις 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ.

Σε επιστολή της χρόνια αργότερα, η Πάικ έγραψε: «Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο 18χρονο παιδί. Μου πήρε χρόνια να καταλάβω τη σοβαρότητα αυτού που έκανα.

Πήρα τη ζωή του παιδιού, της αδερφής, του φίλου κάποιου. Με αηδιάζει που κάποτε είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Η άλλη πλευρά της ιστορίας

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι αν δικαζόταν σήμερα, δεν θα καταδικαζόταν σε θάνατο, λόγω της ηλικίας της και των σοβαρών ψυχικών διαταραχών που αντιμετώπιζε. Η παιδική της ηλικία ήταν γεμάτη κακοποίηση και παραμέληση, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες.

Για τη μητέρα του θύματος, Μέι Μαρτίνεζ, η θανατική ποινή είναι η μόνη δικαίωση: «Θέλω απλώς να ηρεμήσει η Κρίστα για να μπορέσω να το τελειώσω, να ανακουφίσω την κόρη μου, ώστε επιτέλους να ξεκουραστεί.

Δεν περνάει μέρα που να μην σκέφτομαι την Κολίν».

Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ δεν είναι απλώς μια δικαστική υπόθεση. Είναι μια ιστορία που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης βίας, της μεταμέλειας, αλλά και της ατέρμονης συζήτησης γύρω από τη θανατική ποινή.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό: πρόκειται για δικαιοσύνη ή για έναν φαύλο κύκλο εκδίκησης;